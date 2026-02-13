메뉴
김용현 경북도의원, 설맞이 위문시설 방문

수정 2026-02-13 15:24
입력 2026-02-13 15:24

구미 ‘사랑터어린이집’ 방문해 온정 나눠

지난 12일 ‘사랑터어린이집’을 방문한 김용현 의원. 경북도의회 제공
지난 12일 ‘사랑터어린이집’을 방문한 김용현 의원. 경북도의회 제공


경북도의회 김용현 의원(구미1, 국민의힘)은 지난 12일 민족 최대의 명절인 설을 앞두고 구미시 소재 장애아동 전문 보육기관인 ‘사랑터어린이집’을 방문, 위문물품을 전달하고 따뜻한 나눔의 정을 나눴다.

이날 방문은 설 명절을 맞아 주위의 이웃을 살피고, 특히 세심한 돌봄이 필요한 장애 아동들의 보육 환경을 세심히 챙기며 현장의 목소리를 직접 청취하기 위해 마련됐다.

김 의원은 경북도의회에서 준비한 위문물품을 전달하고, 아이들이 보다 안정적인 환경에서 교육받을 수 있도록 교육시설과 운영현황 전반을 꼼꼼히 살폈다.

또한 어려운 여건 속에서도 장애 아동들의 재활과 교육을 위해 일선에서 헌신하고 있는 보육교사 및 종사자들의 노고에 깊은 감사의 뜻을 전하며, 이들의 고충 사항을 경청하고 실질적인 지원 방안을 모색하겠다고 약속했다.


그는 “설 명절은 우리 주변의 이웃을 한 번 더 돌아보고 따뜻한 마음을 나누는 소중한 시간”이라며 “특히 특수보육이 필요한 아이들이 차별 없이 질 높은 교육과 돌봄을 받을 수 있도록 도의회 차원에서 지속적이고 깊은 관심을 기울이겠다”고 밝혔다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
