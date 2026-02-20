광주 ‘청년 1000만원 목돈 만들기’ 인기

500만원 모으면 시·회사 500만원

광주시는 광주 청년이 2년간 500만원을 모으면 기업과 시가 500만원을 함께 적립해 총 1000만원을 만들어주는 ‘광주형 청년 일자리 공제 사업’ 참여자를 19일부터 모집한다.이 공제사업은 청년이 2년간 500만원을 적립하면 기업 200만원, 광주시가 300만원을 각각 적립해 만기 공제금 1000만원을 지원하는 제도다. 청년의 안정적 지역 정착을 돕고 지역 중소기업의 인력 확보와 장기근속을 유도하기 위해 2024년 도입됐다.이 사업에는 현재 154개 중소기업과 청년 재직자 316명이 참여 중이다. 시는 올해 신규 참여자 51명을 추가 모집해 총 367명을 지원할 계획이다. 19일부터 접수를 시작해 모집 인원이 찰 때까지 신청받는다.지원 대상은 신청일 기준 광주시에 소재한 고용보험 피보험자 수 5인 이상 중소기업에 정규직 재직 중인 19세∼39세 이하 광주 청년이다. 여기에 1인 가구 기준 중위소득 150% 이하(월 384만 6357원) 요건을 충족해야 한다. 다만 정부·지자체의 다른 자산 형성 지원사업에 참여 중이거나 수혜 이력이 있는 경우 신청이 제한된다.시는 참여기업에 ‘광주시 일자리 우수기업’ 선정 시 가점을 부여하고, 기업 부담 적립금은 손금(비용) 인정을 받을 수 있도록 지원할 방침이다.광주 홍행기 기자