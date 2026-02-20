메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

영광군, 2026년 작은미술관 전시작품 공모 추진

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
임형주 기자
수정 2026-02-20 08:15
입력 2026-02-20 08:15

지역작가전·전국 공모 병행 운영…전시 다양성 확대

이미지 확대
전남 영광군이 운영중인 작은전시관 모습. (영광군 제공)
전남 영광군이 운영중인 작은전시관 모습. (영광군 제공)


전남 영광군은 오는 3월 20일까지 ‘2026년 작은미술관 전시 작품 공모’를 추진한다고 20일 밝혔다.

이번 공모는 군이 운영하는 법성포구, 법성포뉴타운 야외무대 앞, 백수노을광장, 염산면사무소 앞 등 작은미술관 4개소에 전시할 시각예술 전 분야를 대상으로 한다. 회화, 서예, 사진, 공예, 미디어 등이 포함되며 3월 11일부터 3월 20일까지 신청을 접수해 심사를 거쳐 3월 말까지 전시 작품을 선정한다.

최종 선정된 작품은 오는 4월 중순부터 12월까지 총 4회차로 구분해 전시된다. 1~2회차는 ‘지역작가전’으로, 3~4회차는 지역 제한 없이 ‘일반공모전’으로 운영된다. 이를 통해 지역민과 관광객들에게 일상 속에서 감성이 넘치는 예술 작품을 감상할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대된다.

군 관계자는 “작은미술관이 일상에서 감성 넘치는 예술 작품을 편하게 만날 수 있는 따뜻한 공간이 되도록 전시 콘텐츠의 다양성을 높여 나가겠다”고 밝혔다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
영광군 작은미술관 전시 작품 공모 접수 기간은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기