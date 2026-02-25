울산 “AI 수도 도약”… 1조 637억 투입

2026-02-25 19면

울산이 기존 산업 기반에 인공지능(AI)을 접목해 도시 전반을 재편하는 미래 비전을 선포하며 본격적인 ‘AI 수도’로의 도약에 나섰다.김두겸 울산시장은 24일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 산업·사회·기반·인재·정책 등 도시 전반을 아우르는 4대 전략과 93개 세부 사업에 총 1조 637억원을 투입하는 ‘울산형 AI 비전’을 발표했다. 분야별로는 AI 전환(AX) 실증 산업단지와 로보캠퍼스 등 기반 조성 17개 사업에 4084억원을 투입한다. 이와 함께 피지컬 AI 교육훈련센터 구축 등 인력 양성 12개 사업에 1438억원을 배정했다.연구개발(R＆D) 분야에서는 초거대 산업 AI 연구 지원과 AI 팩토리 등 20개 사업에 4323억원을, 기업 지원 및 서비스 분야에서는 거점형 지능형 도시 조성 사업과 단말형 AI 공공서비스 실증 확산 등 44개 사업에 792억원을 각각 투입한다.울산 박정훈 기자