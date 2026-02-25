한국이민정책학회-충남연구원, ‘지역 특화 이민정책’ 개발 맞손

이미지 확대

한국이민정책학회(회장 임동진)는 충남연구원(원장 전희경)과 이주배경학생·외국인 유학생 정책개발 등을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다.이번 협약은 학령인구 감소와 지방소멸, 지역위기 등 지방자치가 직면한 구조적 도전 속에서 충남 지역 다문화·이민정책의 체계화와 정책·프로그램 공동 개발 등을 위해 마련됐다.협약은 △이민정책 공동연구 및 학술대회 공동개최 △조사활동 상호협력 △연구자료 및 간행물 등 정보 공유 △전문 인력 교류 △지역사회 공동 관심사 과제 발굴 및 추진 등을 주요 내용으로 한다.임동진 회장은 “이번 협약은 인구감소와 지역소멸에 대응하면서 이민정책을 중앙정부 중심에서 지역 차원으로 전략적으로 접근할 수 있는 중요한 계기”라며 “충남연구원과 함께 ‘충남형 지역특화 이민정책 모델’을 공동 모색하겠다”고 말했다.아산 이종익 기자