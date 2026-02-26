KBS스포츠월드·봉천 등 4곳 개발안 가결

서울시, 규제 풀고 용적률 상향

옛 감정원 부지는 조건부 가결

2026-02-26 18면

서울시는 전날 제3차 도시·건축공동위원회를 열고 KBS스포츠월드 부지와 봉천·신대방지구 등 4곳의 세부개발계획안을 수정 가결했다고 25일 밝혔다. 강남구 삼성동의 옛 한국감정원 부지는 조건부 가결했다.강서구 화곡동 KBS스포츠월드 부지는 기존 제2종 일반주거지역에서 준주거지역으로 종상향하고 공공기여로 공공 임대주택을 받는다. 시는 대규모 유휴부지 개발로 민간 체육시설을 최신화된 공공체육시설로 전환해 주민들에게 제공하고, 단절됐던 보행 환경을 대폭 개선할 계획이다.낙후된 역세권인 신대방동과 봉천동 일대 규제 빗장도 풀린다. 7호선 신대방삼거리역 일대는 광역교통 요충지 기능을 강화하기 위해 근린상업지역 용적률을 300%에서 600%로 올리고, 최고 높이도 70m에서 100m로 상향한다.봉천동 일대는 지하철 봉천역과 서울대입구역을 품고, 남북으로는 관악로가 관통하는 관악구 핵심 중심지다.특히 서울대입구역은 하루 평균 승객 약 9만명이 이용하고 1인 가구 비중이 높다. 이에 따라 일반상업지역 용적률은 기존 최대 600%에서 800%로, 최고 높이는 80m에서 150m로 대폭 상향된다.삼성동 국제교류복합지구 중심부의 옛 한국감정원 부지는 지하 7층~지상 38층 업무시설, 근린생활시설, 특화전시시설이 들어선다. 국제업무·비즈니스·문화 기능이 복합된 공간 구성과 함께 시민들을 위한 휴식·조망 공간도 생긴다. 시는 민간 사업자와의 사전협상 과정에서 도출된 공공기여가 실질적으로 이행될 수 있도록 후속 절차를 추진할 계획이다.유규상 기자