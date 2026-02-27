‘광주공항 국제선 임시 운항’ 세 번째 요청

무안공항 폐쇄로 지역경제 타격

강기정 광주시장 “반년이면 준비”

광주시가 무안국제공항 재개항 전까지 국내선인 광주공항에 임시로 국제선을 취항할 수 있게 해달라고 정부에 요청했다. 2024년 12월 무안공항 폐쇄 이후 세 번째다.강기정 광주시장은 26일 기자간담회를 열고 “무안공항은 사고 원인 조사와 수습으로 1년 넘게 닫혀 있다”며 “이로 인해 지역 관광업계는 심각한 타격을 받고 있으며 지역민들의 항공 편익 역시 심각하게 침해받고 있다”고 밝혔다.전날 이재명 대통령이 무안공항 재개항 논의를 “최대한 신속하게 해달라”고 국토교통부에 주문한 것과 관련해 강 시장은 “정부는 유족들이 신뢰할 수 있는 선제적 조치를 제시해 무안공항을 전남광주통합특별시 출범에 맞춰 조속히 재개항해달라”고 강조했다. 그러면서도 무안공항 재개항에 불가피하게 많은 시간이 소요된다면 정상화 이전까지 광주공항의 국제선 임시 취항을 적극 검토해 줄 것을 국토부에 강력히 요청했다.이어 지역민과 지역을 찾는 관광객의 항공 접근성 개선을 위해 무안공항 재개항 전까지 ‘광주공항~인천공항’ 국내선 취항도 적극 추진해달라고 덧붙였다.강 시장은 “광주공항은 이미 국제선 운행 경험이 있는 만큼 6개월이면 국제선 운행에 필요한 공간과 인력, 시설 등을 충분히 갖출 수 있다”면서 “결정만 된다면 오는 8월부터는 동절기 관광 수요에 맞춰 관광객을 모집할 수 있을 것”이라고 전망했다.광주공항은 2007년 11월 무안공항이 개항하면서 국제선 기능을 넘겼다. 현재는 서울·제주 국내선이 하루 30여 편 운항하고 있다.광주 홍행기 기자