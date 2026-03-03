드론·위성·발사체 만드는 사천… 우주항공복합도시로 도약

전 주기 우주항공 생태계 구축

이미지 확대 2024년 5월 개청한 경남 사천 우주항공청 임시청사 전경. 우주항공청은 2030년 완공을 목표로 새 청사 건립을 추진 중이다.

사천시 제공

이미지 확대 우주항공청 신청사가 들어설 경남항공국가산단 사천지구 전경. 사천시는 이 일대에 우주항공복합도시도 조성하려 한다.

사천시 제공

이미지 확대 지난해 박동식(왼쪽 네 번째) 사천시장을 포함한 사천시 공무원 출장단이 우주항공복합도시 롤모델인 프랑스 툴루즈 시청을 찾아 관계자들과 대화하고 있다.

사천시 제공

2026-03-03

사천은 항공기 제작과 부품 생산 기반을 갖춘 지역이다. 시는 이러한 토대를 앞세워 드론과 위성, 우주발사체까지 산업 영역을 넓히며 ‘전주기 우주항공 산업 생태계 구축’을 추진하고 있다. 연구개발과 제작, 시험·인증, 사업화 기능을 한 지역에 집적하는 방식으로 산업 구조를 고도화하겠다는 전략이다. 산업 기능이 한곳에 모이면 기업 간 협력과 기술 축적 속도가 빨라지고 생산과 연구가 동시에 이뤄지는 선순환 구조 형성이 기대된다.최근 기업 생태계 역시 변화 조짐을 보인다. 대기업 중심 생산 구조에서 벗어나 중소기업·스타트업·연구기관이 함께 참여하는 집적형 산업 구조로 확장되는 흐름이다. 이에 부품 공급망과 기술 협력, 창업 활동이 동반 확대될 가능성이 제기된다. 시는 기존 항공 중심 도시에서 우주항공 산업 전반을 포괄하는 도시로 범위를 넓히며 복합도시 구상을 구체화하고 있다.●캠퍼스 조성으로 인재 양성 ‘실행 단계’이 같은 구상은 교육 인프라 구축을 통해 현실화 단계에 들어서고 있다. 시는 지난달 용현면 통양리 일원 4만 6797㎡ 터에 국립창원대 우주항공 특화 캠퍼스 조성을 확정하고 부지 제공 협약을 체결했다.캠퍼스에는 우주항공 관련 분야 교육·연구·산학협력 시설이 들어선다. 우주항공공학부를 중심으로 편제 정원 210명 규모 교육과정이 운영될 예정이다. 시는 토지 매입비를 지방 보조금으로 지원하고 인허가 등 행정 절차를 전방위로 지원해 사업 추진력을 높였다. 특히 부지 소유권 이전 후 50년간 목적 외 사용을 제한하는 특약과 부기등기를 통해 공공성과 사업 지속성도 확보했다.사천우주항공캠퍼스는 2030년 2월 개교를 목표로 단계적으로 조성된다. 올해 보조금 교부와 부지 매각 절차를 시작으로 내년 설계 공모, 2028년 착공을 거쳐 강의실·연구실·기숙사·도서관 등 교육 인프라가 차례대로 구축된다. 이 캠퍼스는 산업 현장과 연계된 전문 인력 양성 체계를 구축하고 산·학·연 협력 거점을 형성하는 핵심 기반으로 평가된다.시는 2024년부터 대학 유치를 논의해 지난해 교육부 설립 인가를 받았다. 지난해 3월에는 사남면 산업단지 복합문화센터에 임시 캠퍼스를 개교하는 등 사업을 단계적으로 추진해왔다.●산·학·연 집적 속도 내고 인재 유입 확대산업·연구 기능 집적도 진행 중이다. 시는 우주항공청 개청을 계기로 연구·교육·기업 지원 기능이 결합한 복합도시 조성을 본격화했다.복합도시 핵심 시설인 우주항공청 신청사는 우주항공국가산업단지 사천지구에서 2030년 완공을 목표로 추진 중이다. 시는 국가산단에 위성개발혁신센터와 우주항공 첨단 인큐베이팅센터 등 지원 시설도 집적할 계획이다.국가산단에는 두원중공업과 리더인항공 등 민간 기업 입주가 이어지며 산업 생태계가 형성되는 단계다. 다만 시는 임가공 중심 제조기업이 기술 혁신형 기업으로 전환해야 한다는 과제도 동시에 제시하고 있다. 이를 위해 우주항공산업진흥원 사천 설립을 추진, 현장 수요 기반 연구개발과 사업화를 지원할 방침이다.인재 확보 전략은 중·고등학교 단계까지 확장하고 있다. 대표적으로 시는 카이스트 부설 과학영재학교 설립을 추진하고 있다. 해당 사업은 2026년 정부 예산에 타당성 조사 용역비가 반영되면서 추진 동력을 확보했다. 조기 인재 발굴부터 대학·기업 취업으로 이어지는 ‘교육 사다리’ 구축으로 수도권 인재 쏠림 현상을 완화하겠다는 게 시의 복안이다.국제 협력도 병행된다. 시는 프랑스 툴루즈-미국 항공우주 연구 거점의 협력 모델을 참고해 자매결연과 공동 연구 프로젝트, 특화 대학원 개설을 추진할 방침이다. 산업과 교육, 연구 기능이 결합한 도시 구조를 통해 글로벌 우주항공 네트워크의 한 축으로 자리매김한다는 목표다.●정주 여건 개선 등 도시 인프라 강화복합도시 조성은 정주 환경 개선과 교통 인프라 확충으로 이어지고 있다. 시는 주거·교육·문화·의료 기능 확충과 스마트도시 요소 도입을 통해 산업 종사자와 가족이 함께 정착하는 환경을 조성하고 있다.도시 관문 역할을 하는 사천공항의 국제공항 기능 강화도 추진 중이다. 1단계로 터미널 증축과 세관·출입국·검역 시설을 구축해 국제선 부정기편 취항 기반을 마련하고 향후 터미널 신축과 활주로 연장을 단계적으로 검토할 계획이다.시는 제도적 기반을 확보하고자 ‘우주항공복합도시 건설 추진단’을 출범시키고 특별법 제정에도 힘을 쏟고 있다. 특별법에는 토지 이용과 산업 유치, 세제 혜택, 인재 양성, 행정 지원을 통합하는 내용이 담길 예정으로 정책 실행력을 높이는 핵심 장치로 평가된다.이를 토대로 시는 2030년까지 자연 증가와 사회적 유입, 기업·기관 유치 등을 합쳐 약 25만 7000명의 인구 유입을 목표로 설정했다.박동식 사천시장은 “우주항공청 개청은 완성이 아니라 출발”이라며 “연구·산업·교육·정주 기능을 종합적으로 집적할 수 있는 제도적 기반을 마련해 사천을 아시아 최고 우주항공 도시로 도약시키겠다”고 밝혔다.사천 이창언 기자