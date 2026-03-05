부산 대중교통 월 4만 5000원에 무제한

새달부터 초과분 전액 환불
부산시는 자체 대중교통 할인 제도인 ‘동백패스’와 정부의 대중교통비 환급 사업인 K패스 ‘모두의 카드’ 연계 시스템을 구축해 4월부터 가동한다고 4일 밝혔다.
이에 따라 동백패스 이용자가 K패스 회원으로 가입하면 월 4만 5000원 이상 대중교통을 이용할 경우 제한 없이 초과분을 환급받을 수 있다. 교통카드는 추가로 발급하지 않고, 기존 동백패스 카드를 사용하면 된다.
지난 1월 도입된 ‘모두의 카드’는 일반 유형 기준 월 5만 5000원 이상 대중교통을 이용하면 초과분을 전액 환급해주는 제도다. 시가 시행 중인 동백패스는 대중교통 이용 요금이 월 4만 5000원 이상일 경우 초과분을 환급해주지만, 환급 한도가 월 4만 5000원으로 정해져 있다. 두 제도 연계로 환급 기준이 1만원 낮아지고 환급 한도는 없어진 셈이다.
대중교통 이용 요금이 월 4만 5000원을 넘지 않아도, K패스 환급 기준에 따라 이용 횟수가 15회 이상이면 총 사용 금액에서 일정 비율(일반 기준 20%)을 환급받을 수 있다. 시는 동백패스 환급금을 100% 시비로 지급했는데, 이번 제도 연계에 따라 국비 50%를 지원받게 돼 재정 부담도 덜 것으로 기대하고 있다.
부산 정철욱 기자
2026-03-05 18면
