오늘 경칩… 기지개 켠 개구리

수정 2026-03-05 00:56
입력 2026-03-05 00:56
오늘 경칩… 기지개 켠 개구리
'겨울잠을 자던 동물이 깨어난다'는 뜻을 지닌 절기인 경칩을 하루 앞둔 4일 오후 인천 남동구의 한 화원 온실 호접란 위에 청개구리가 앉아 있다.
뉴시스


‘겨울잠을 자던 동물이 깨어난다’는 뜻을 지닌 절기인 경칩을 하루 앞둔 4일 오후 인천 남동구의 한 화원 온실 호접란 위에 청개구리가 앉아 있다.

뉴시스
2026-03-05 18면
경칩의 의미는 무엇인가?
