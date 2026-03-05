서울Pn 지방자치 자치뉴스 오늘 경칩… 기지개 켠 개구리 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/03/05/20260305018011 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-05 00:56 입력 2026-03-05 00:56 이미지 확대 오늘 경칩… 기지개 켠 개구리 ‘겨울잠을 자던 동물이 깨어난다’는 뜻을 지닌 절기인 경칩을 하루 앞둔 4일 오후 인천 남동구의 한 화원 온실 호접란 위에 청개구리가 앉아 있다.뉴시스 ‘겨울잠을 자던 동물이 깨어난다’는 뜻을 지닌 절기인 경칩을 하루 앞둔 4일 오후 인천 남동구의 한 화원 온실 호접란 위에 청개구리가 앉아 있다. 뉴시스 2026-03-05 18면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 경칩의 의미는 무엇인가? 겨울잠을 자던 동물이 깨어난다 봄꽃이 피기 시작한다