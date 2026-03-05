이미지 확대 오늘 경칩… 기지개 켠 개구리 ‘겨울잠을 자던 동물이 깨어난다’는 뜻을 지닌 절기인 경칩을 하루 앞둔 4일 오후 인천 남동구의 한 화원 온실 호접란 위에 청개구리가 앉아 있다.

뉴시스

2026-03-05 18면

