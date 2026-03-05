“인구유출 심화” 서천군, LH에 ‘공공주택 건립’ 촉구

이미지 확대 김기웅 군수가 집무실에서 양치훈 LH 대전충남지역본부장과 면담을 진행하고 있다. 군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 서천군이 LH(한국토지주택공사)에 장항국가생태산업단지 내 미개발 공동주택 부지의 조속한 개발을 촉구하고 나섰다.군에 따르면 김기웅 군수는 최근 집무실에서 양치훈 LH 대전충남지역본부장과 면담을 하고 경영투자심사위원회 재심의 요청과 2027년 공공주택 건립 착수를 건의했다.장항산단 입주 기업이 증가하고 있지만 주거 인프라가 부족해 근로자들이 인근 전북 군산시 등으로 유출되는 문제가 발생하고 있기 때문이다.최근 군산 신역세권에 약 6600가구 규모의 LH 아파트 단지가 조성되면서 군 인구 유출과 정주 여건 약화가 심화하고 있다.군은 공공주택 공급이 계속 지연될 경우 근로자 주거 수요가 인근 지역으로 고착화해 향후 주택 공급에 오히려 미분양 위험이 확대될 수 있다는 점을 강조했다.김 군수는 “현재 장항산단 내 유일한 공공임대 단지(A-1)의 입주율이 사실상 100%로 주거 수요는 이미 충분히 확인됐다”며 “LH의 전향적인 결단을 통해 근로자들이 서천에 안정적으로 정착할 수 있는 주거 환경을 반드시 조성하겠다”고 말했다.서천 이종익 기자