천안시 ‘시민감리단’, 대형 공사장 집중 점검

이미지 확대 충남 천안시청 전경. 서울신문DB

충남 천안시는 발주한 총공사비 30억원 이상의 대형 건설공사 현장을 대상으로 시민들이 직접 시공 품질과 안전을 살피는 ‘시민 감리 체계’를 운영한다고 5일 밝혔다.시에 따르면 ‘2026년 건설공사 시민감리단 상반기 회의’를 열고, 올해 점검 대상 사업과 세부 운영 계획을 확정했다.시민 감리 대상은 용곡청수 눈들건널목 입체화와 삼용천 지구 풍수해 생활권 종합정비사업 등 30억원 이상인 공사 현장 32개소다.시민감리단은 10월까지 공정·품질·시공·안전관리 전반에 걸친 정밀 점검과 기술 자문을 병행한다.시는 시민감리단이 확인한 점검 이행 여부를 철저히 관리해 건설 공사의 완성도를 높일 방침이다.시 관계자는 “시민 참여를 기반으로 한 촘촘한 점검 체계를 운영해 건설 행정의 투명성을 높이고, 부실시공 없는 안전한 도시 환경을 조성하는 데 역량을 집중하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자