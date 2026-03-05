공주 동현지구 스마트 창조도시 착공…2027년 준공

이미지 확대 공주시 동현지구 스마트 창조도시 조감도. 시 제공

이미지 확대 5일 공주시 동현지구 스마트 창조도시 조성사업 착공식이 열리고 있다. 시 제공

충남 공주시(시장 최원철)는 5일 지역 경제 새 거점이 될 ‘동현지구 스마트 창조도시 조성사업’ 착공식을 개최했다고 밝혔다.동현지구 스마트 창조도시 조성사업은 세종시와 인접한 동현동 산1-1번지 일원 약 13만㎡ 부지에 475억원을 투입한다. 준공 목표는 2027년 하반기다.시는 이곳을 공공기관 유치 부지로 조성해 행정중심복합도시 세종과의 연계를 강화하고, 공주시 동부 권역의 핵심 성장축으로 육성할 계획이다.이곳은 서세종 나들목(IC)과 인접해 광역 교통망 접근성이 우수하며, 정부세종청사 접근성도 뛰어나다.올해 개통을 앞둔 공주~세종 광역 간선급행버스체계(BRT) 노선은 동현지구 교통 편의성도 높여 줄 전망이다.시는 한국식품안전관리인증원과 축산환경관리원 본원, 한국쌀가공식품협회 등 동현지구에 입주할 우수 기관을 유치했다.최원철 시장은 “이번 착공은 공주시가 세종시와의 상생을 넘어 스스로의 성장 동력을 확고히 다지는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “동현지구를 차질 없이 조성해 유치 기관이 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.공주 이종익 기자