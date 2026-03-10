메뉴
서울 안심통장 상반기 2000억 공급

유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-03-10 00:08
입력 2026-03-10 00:08

자영업자 1인당 최대 1000만원
연 금리 4.8%… 2금융권도 대상

서울시는 생계형 자영업자를 위한 ‘안심통장’ 지원 사업을 19일부터 시행한다고 9일 밝혔다. 올해 상반기 2만명을 대상으로 총 2000억원을 지원한다.

안심통장은 1인당 최대 1000만원까지 필요할 때 자유롭게 인출하고 상환할 수 있는 마이너스 통장 방식이다. 시는 올해 협력 은행을 기존 4곳에서 6곳으로 확대했고 청년 사업자가 카드론·현금서비스 등 제2금융권을 이용했더라도 지원받을 수 있도록 했다.

신청은 서울신용보증재단 모바일 앱에서 가능하다. 첫 주에는 출생연도 끝자리 기준 5부제로 운영하며, 26일부터는 관계없이 신청할 수 있다. 금리는 연 4.8% 수준이며 모바일 비대면 자동 심사를 통해 영업일 기준 1일 이내 대출 승인이 이뤄진다.
지원 대상은 서울시에 사업장을 둔 중소기업 및 소상공인 중 ▲운영 1년 초과 ▲최근 3개월 매출 합계 200만원 이상 또는 1년 신고매출액이 1000만원 이상 ▲대표자 NICE 개인신용평점 600점 이상인 개인사업자다.﻿

유규상 기자
2026-03-10 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
