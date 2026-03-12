정병용 하남시의회 부의장, 꽃뫼마을1단지 현장점검... “공동주택 주거환경개선 나서”

지난 11일 꽃뫼마을1단지@ 현장점검... “주거환경개선, 주민안전”

보행도로 꺼짐 자칫 큰 인사사고 이어져...“즉시 보수돼야”

김용만 국회의원과 공동주택 민원의 날 지속 추진...“곳곳 주민불편 해결 나설터”

이미지 확대 하남시의회 정병용 부의장이 지난 11일 공동주택 주거환경개선을 위해 꽃뫼마을1단지아파트를 방문하여 입차인대표와 LH, 시 관계부서와 현장점검을 실시하고 있다. 정병용 부의장실 제공

하남시의회 정병용 부의장(더불어민주당, 미사1·2동)은 지난 11일 공동주택 내 주거환경 개선 및 주민 안전 보행을 위한 꽃뫼마을1단지아파트(덕풍북로 70) 현장 점검에 나섰다.이날 점검은 정 부의장을 비롯해 김용만 국회의원실 김어진 비서관과 LH 관계자, 시청 공원녹지과, 꽃뫼마을1단지 이낙윤 임차인 대표와 주민 등 20여 명이 함께했다.주요 점검 사항으로는 ▲단지 내 어린이놀이터 노후 시설물 교체 ▲보행도로 꺼짐으로 인한 사고 발생 및 물 고임 ▲단지 입구 경사로 내 미끄럼 방지 시설 교체 ▲단지 앞 공원 나무 전정 ▲통행이 잦은 단지 앞 공원 흙 내림 방지를 위한 대책 등이다.특히 단지 내 보행 도로 꺼짐 현상은 발을 헛디뎌 자칫 큰 인명 사고로 이어질 수 있어 입주민들이 LH에 지속적으로 보수를 요구해 온 사항이다. LH에서도 문제의 심각성을 공감해 조속히 보수에 나설 계획이다.정 부의장은 “김용만 국회의원과 함께하는 ‘아파트 민원의 날’을 통해 주민들과 정기적으로 소통하고 있다”라며 “오늘의 현장 점검도 역시 공동주택의 불편 사항을 해결하고 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성하기 위해 마련됐다”고 밝혔다.이어 “단지 앞 공원은 지하철 이용 시민들의 통행이 많은 곳임에도 공원 보행로의 경계석이 화단의 흙 내림을 제대로 막지 못하고 있고, 울창한 수목으로 인해 아파트 주민들이 피해를 보고 있다”라며 “조속한 흙막이 시설 설치와 나무 전정 작업을 실시해 줄 것”을 시청 관계 부서에 당부했다.끝으로 “이번 현장 점검을 통해 주민들의 안전하고 쾌적한 주거환경을 위한 다양한 의견을 들을 수 있었다”라며 “입주민들의 요구 사항이 해결될 때까지 지속적인 관심을 가지고 노력해 나가겠다”고 강조했다.이날 함께한 이낙윤 아파트 임차인 대표와 관리소장은 “아파트의 필요 사항을 귀 기울여 주신 정 부의장과 김용만 국회의원실에 감사하다”며 “불편 사항이 해결될 수 있도록 힘써 줄 것”을 요청했다.한편 정 부의장은 지난 4일 ‘미사 호반써밋 민원의 날’에서 접수된 민원 해결을 위해 미사문화의거리와 하남종합운동장을 차례로 둘러보며 개선 방안 마련을 위해 현장 점검을 이어가는 등 현장에서 답을 찾는 의정 활동을 지속하고 있다.온라인뉴스부