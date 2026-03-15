전남 고흥읍~나로우주센터 4차로로 확장

32㎞ 이동시간 60분 → 20분 단축

2026-03-16 19면

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전남 고흥군 고흥읍에서 나로우주센터까지의 접근성이 획기적으로 개선된다.고흥군은 ‘고흥~봉래 국도 15호선 4차로 확장 사업’이 본격적인 추진 단계에 들어섰다고 15일 밝혔다. 이 프로젝트는 고흥읍에서 봉래면 나로우주센터까지 32㎞ 구간을 기존 2차로에서 4차로로 확장하는 대규모 사회기반시설 조성 사업이다. 나로우주센터와 우주발사체 국가산업단지를 연결하는 핵심 도로로 총사업비 6521억원이 투입된다.올해 국비 80억원이 반영돼 기본 및 실시설계 용역을 앞두고 있다. 착공은 2028년이다. 확장 공사가 완료되면 고흥읍에서 나로우주센터까지 이동 시간이 기존 60분에서 20분으로 대폭 단축된다. 우주발사체 산업의 물류 운송 체계 개선은 물론 기업 투자 유치와 관광 활성화에도 큰 역할을 할 것으로 기대된다.고흥 최종필 기자