메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

전남 고흥읍~나로우주센터 4차로로 확장

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
최종필 기자
최종필 기자
수정 2026-03-15 23:54
입력 2026-03-15 23:54

32㎞ 이동시간 60분 → 20분 단축

전남 고흥군 고흥읍에서 나로우주센터까지의 접근성이 획기적으로 개선된다.

고흥군은 ‘고흥~봉래 국도 15호선 4차로 확장 사업’이 본격적인 추진 단계에 들어섰다고 15일 밝혔다. 이 프로젝트는 고흥읍에서 봉래면 나로우주센터까지 32㎞ 구간을 기존 2차로에서 4차로로 확장하는 대규모 사회기반시설 조성 사업이다. 나로우주센터와 우주발사체 국가산업단지를 연결하는 핵심 도로로 총사업비 6521억원이 투입된다.



올해 국비 80억원이 반영돼 기본 및 실시설계 용역을 앞두고 있다. 착공은 2028년이다. 확장 공사가 완료되면 고흥읍에서 나로우주센터까지 이동 시간이 기존 60분에서 20분으로 대폭 단축된다. 우주발사체 산업의 물류 운송 체계 개선은 물론 기업 투자 유치와 관광 활성화에도 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

고흥 최종필 기자
2026-03-16 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
고흥~봉래 국도 15호선 4차로 확장 사업의 총사업비는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기