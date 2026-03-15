서울, 신규 대학 창업기업 730개 선발

2030년까지 3500곳 배출 목표

아기유니콘 기업도 76개 양성

2026-03-16 19면

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서울시는 2030년까지 대학 내 창업기업 3496곳, ‘아기유니콘’ 기업 76곳 배출을 목표로 한 창업 지원 프로그램 ‘서울캠퍼스타운’에 속도를 낸다.아기유니콘은 누적 투자 실적 20억원 이상 100억원 미만 또는 기업 가치 300억 원 이상 1000억 원 미만 기업을 뜻한다.시는 15일 올해 서울캠퍼스타운의 신규 대학 창업기업 730개를 선발했다고 밝혔다.2017년 처음 시작한 서울캠퍼스타운은 시와 대학이 협력해 청년 창업기업을 조기에 발굴·육성하고 대학 인근 지역을 활성화하기 위해 추진됐다. 선발된 기업은 창업지원금과 연구개발비, 창업 공간 등을 지원받는다.올해 선발된 730개 기업은 인공지능(AI)을 중심으로 바이오·헬스, 소셜벤처, 디지털·문화콘텐츠, 소부장·제조 등 분야가 다양하다. 서울대 캠퍼스타운의 ‘아일비스’는 카메라 기반 AI 기술과 로봇 제어 기술을 결합한 자동화 솔루션을 개발하는 기업이다. 이 기업은 LG전자와 장비 및 시스템 계약도 체결했다.한양대 캠퍼스타운의 넥스트팬지아는 해외 브랜드와 국내 화장품 제조사를 연결하는 AI 기반 B2B(기업 간 거래) 플랫폼인 ‘코스바이저’를 개발해 수출 11억원을 달성했다.﻿박재홍 기자