365일 즐거운 글로벌 축제도시 ‘펀 서울’

사계절 페스티벌 즐길거리 제공

“서울 인지도 높여 톱5 도시 안착”

이미지 확대 서울시 축제 통합 BI(브랜드 아이덴티티) 이미지 ‘펀 서울(Fun Seoul)’.

서울시 제공

2026-03-17 19면

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서울시는 사계절 대표 축제를 연결한 ‘365 축제도시 서울’ 계획을 16일 발표했다. 도심에 집중됐던 축제 무대를 한강 등 서울 전역으로 확대하고, 통합 브랜드 ‘펀 서울’(Fun Seoul)을 앞세워 글로벌 축제 도시로서의 인지도를 굳히겠다는 구상이다.핵심 전략은 ▲축제 중심지 한강 조성 ▲시민 참여 축제 ▲정보 접근성 강화 ▲지역경제 활성화 등이다. 시는 관람형을 넘어 시민과 외국인 관광객이 직접 참여하는 체험형 콘텐츠를 강화하고, 축제 이후에도 주변 상권과 연계해 체류 시간을 늘려 경제 효과를 높일 계획이다.시는 2022년부터 계절별로 선보여 온 ▲봄 ‘서울스프링페스티벌’ ▲여름 ‘쉬엄쉬엄 한강 3종 축제’ ▲가을 ‘서울어텀페스티벌’ ▲겨울 ‘서울윈터페스티벌’을 중심으로 연중 즐길 거리를 제공한다. 특히 모든 축제에 ‘펀 서울’ 브랜드를 통합 적용하고, 기존 ‘페스타’ 표현은 영어 기반의 ‘페스티벌’로 일괄 변경할 예정이다.정보 접근성 개선을 위해 시·구·민간 주최 행사를 한눈에 볼 수 있는 펀 서울 홈페이지를 개편하고, 하반기에는 인공지능(AI) 챗봇을 도입한다. 또한 연간 ‘축제 캘린더’와 ‘축제 지도’를 제작해 배포할 예정이다.시는 올해 ▲외국인 관광객 3000만명 유치 ▲사계절 축제 방문객 6000만명 달성 ▲경제 파급효과 5000억원을 실현한다는 목표를 잡았다. 김태희 시 문화본부장은 “서울 브랜드 인지도를 높여 글로벌 톱5 도시에 빠르게 안착할 것”이라며 “하반기에는 민관이 협력하는 축제조직위원회도 구성할 계획”이라고 밝혔다.유규상 기자