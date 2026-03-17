광주 시내버스 요금 6월부터 오른다

10년 만에 카드 250원·현금 300원↑

청소년·어린이 요금은 인상 안 해

2026-03-17 19면

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광주 시내버스 요금이 오는 6월부터 교통카드는 250원, 현금은 300원 인상될 것으로 보인다. 시내버스 요금 인상은 2016년 이후 10년 만이다.광주시는 최근 버스정책심의위원회를 열고 시내버스 요금을 성인 교통카드 기준 1250원에서 1500원, 현금 1400원에서 1700원으로 각각 인상하기로 심의·의결했다고 16일 밝혔다. 다만 청소년(교통카드 800원·현금 1000원)과 어린이(교통카드 400원·현금 500원) 요금은 인상하지 않기로 했다.광주는 대중교통정책(G-패스)에 따라 청소년은 반값, 어린이는 전액을 지원하고 있어 교통카드 기준으로는 청소년 요금은 400원, 어린이는 무료다.요금 인상은 시의회 보고 및 의견 청취, 5월 물가대책심의위원회 의결을 거쳐 6월부터 적용된다. 시 관계자는 “유가 급등과 인건비 상승 등으로 운송 원가는 매년 오르고 있지만 시내버스 요금은 10년째 제자리걸음이어서 적자 구조가 한계에 다다랐다﻿고 전했다. 이어 “지하철 역시 수년째 요금이 오르지 않아 막대한 적자를 면치 못하는 상황”이라며 “지하철 요금 인상도 고려하고 있다”고 덧붙였다.광주 홍행기 기자