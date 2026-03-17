서울 복도식 아파트 디지털 계량기로 교체

30만 가구 수도계량기 동파 예방

2027년까지 스마트 원격검침 전환

2026-03-18 19면

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서울시가 수도계량기 동파를 예방하기 위해 복도식 아파트 약 30만 가구에 설치된 기계식 수도계량기를 ‘디지털 계량기’로 전면 교체한다.시는 2027년까지 441억원을 투입해 복도식 아파트에 비대면 검침이 가능한 스마트 원격검침 전환을 추진한다고 17일 밝혔다. 최근 5년간 서울 수도계량기 동파는 연평균 3802건 발생했다. 이 가운데 절반 이상이 복도식 아파트에서 나왔다. 계량기함이 외부 복도에 설치된 복도식 아파트는 한파에 직접 노출돼 동파 발생 비중이 높다. 주용태 서울아리수본부장은 “동파 방지를 위해 계량기 보온덮개를 설치했지만 영하 10도 이하의 강추위에서는 한계가 있었다”며 “계량기 유형별 실증 실험 결과 영하 20도에서도 동파가 잘 발생하지 않는 디지털 계량기를 설치하기로 했다”고 설명했다.시는 올해부터 자치구별 균등한 물량을 배정해 2년간 15만개씩 디지털 계량기를 설치한다. ﻿검침 방식도 디지털 기반으로 전환돼 누수 조기 발견과 비대면 검침으로 편의가 개선될 것으로 기대된다.서유미 기자