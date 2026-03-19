경기, 114조 들여 북부주민 삶의 질 바꾼다

김동연 지사 북부 대개발 비전미군 반환 공여지 성장거점 개발
K방위 산업 핵심지역으로 육성
경제 활성화·행정 지원도 강화
경기도가 경기북부의 지도와 지역 주민의 삶을 실질적으로 바꾸겠다는 내용을 담은 ‘경기북부 대개발 2040 비전’을 발표했다.
김동연 경기지사는 18일 성평등 파주 전시·교육관에서 비전 선포식을 열고 4가지 경기북부 개발 계획을 내놨다.
먼저 김 지사는 의정부 등 북부와 미군 반환 공여 구역에 첨단산업의 기반을 닦고, 지방정부 최초로 반환 공여지 개발에 직접 재정을 투입해 미래 성장 거점으로 만들겠다고 밝혔다.
또 인천 2호선~고양 연장, KTX 파주 연장, SRT 의정부 연장, GTX 동두천 연장 등을 통해 북부 주민의 이동 편의를 높이고 최근 문을 연 포천 경기국방벤처센터를 중심으로 경기북부를 K방위 산업의 핵심 거점으로 육성한다고 약속했다.
이와 함께 동북부 혁신형 공공의료원의 시계를 2년 앞당겨 2028년 조기 착공하고 산업단지 조기 분양 지원, 중소기업 금융 지원 등 북부 경제 활성화를 위한 행정 지원을 대폭 강화하겠다고 강조했다. 경기도는 총 114조원이 투입될 경기북부 대개발 2040 비전이 실현되면 약 160조원의 생산 파급 효과와 68조원의 부가가치 파급 효과가 발생할 것으로 기대한다.
김 지사는 “국민주권 정부 출범 이후 경기북부는 새 도약의 전기를 맞았다”며 “대개발 2040 비전을 통해 경기북부의 잠재력을 깨우고 대한민국의 새로운 성장축을 만들겠다”고 강조했다.
안승순 기자
2026-03-19 19면
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