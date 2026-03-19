경북도의회 독도수호특별위원회, 2026년도 주요업무보고 청취

실효성 있는 독도 홍보·대응 강화 주문

이미지 확대 경북도의회 독도수호특별위원회(위원장 연규식) 회의 전경. 경북도의회 제공

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경북도의회 독도수호특별위원회(위원장 연규식)는 지난 18일 제4차 독도수호특별위원회를 열고 독도해양정책과와 독도재단으로부터 2026년도 주요 업무 보고를 청취했다.서석영 부위원장(포항)은 독도 갈매기와 독도 강치 캐릭터를 활용한 생활 밀착형 홍보 등 시대 변화에 맞는 새로운 접근을 제안했다.김희수 의원(포항)은 독도 지오그래픽 다큐멘터리 제작의 성과를 면밀히 분석하고, 해외 송출과 관광 연계 홍보 등 후속 조치를 통해 활용도를 더욱 높여야 한다고 강조했다.김대일 의원(안동)은 사업 정비와 대표 학술 포럼 육성을 주문하고, 일본 도발 대응을 위한 전문 대응 체계와 전문가 양성의 필요성을 강조했다.백순창 의원(구미)은 독도 사랑 전국 사진 촬영 대회의 참여를 확대하고, 독도 체험단 운영 시기 조정 등 사업의 실효성을 주문했다. 아울러 포항의 접근성 경쟁력 강화도 강조했다.손희권 의원(포항)은 반복적 사업을 넘어 인식 변화와 정책 효과를 확인할 수 있는 성과 지표 마련을 요구하면서 중앙정부 정책에도 영향을 줄 수 있는 보다 전략적이고 실질적인 대응을 주문했다.연규식 위원장(포항)은 사이버전략센터와 기자단 등 기존 홍보 자원을 적극 활용해 SNS 중심의 홍보를 한층 강화해야 한다고 강조했다.이어 지난해 6월 울릉도독도해양연구기지와 체결한 MOU에 대해서도 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 구체적인 후속 조치를 강력히 주문했다. 마지막으로 독도 수호는 일회성 대응에 그쳐서는 안 된다며, 지속적이고 체계적인 대응을 통해 독도 수호 의지를 더욱 공고히 해 나가겠다고 밝혔다.온라인뉴스부