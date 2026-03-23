윤철남 경북도의원, ‘경북도 산양삼 산업 육성 및 지원에 관한 조례안’ 대표발의

산양삼 산업 육성을 통한 새로운 미래 소득원 창출

이미지 확대 윤철남 경북도의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 윤철남 의원(영양, 국민의힘)은 경북의 풍부한 산림 자원을 활용해 산양삼 산업을 체계적으로 육성하고 도민의 실질적인 소득을 창출하기 위한 ‘경북도 산양삼 산업 육성 및 지원에 관한 조례안’을 대표 발의했다.현재 경북은 전체 면적의 70%가 산림인 압도적인 지리적 이점을 갖추고 있어 산양삼 재배의 최적지로 꼽힌다. 실제로 산림청 통계에 따르면 2024년 기준 경북의 산양삼 생산량은 23.70톤(생산액 62억 6000만원)으로 전국 3위 수준의 강력한 경쟁력을 보유하고 있다. 하지만 이러한 잠재력에도 불구하고 그동안 이를 뒷받침할 체계적인 제도적 지원은 미비한 실정이다.조례안은 ▲산양삼 산업 육성 및 지원을 위한 종합계획의 수립·시행 ▲재배·생산 기술의 연구 개발 및 보급, 유통·수출 판로 개척, 전문 인력 양성 등 사업에 대한 내용을 담고 있다.윤 의원은 “지난해 발생한 대형 산불로 송이버섯 등 주된 소득원을 잃은 도민들의 생계가 심각하게 위협받고 있다”며 “산림 복구에는 수십 년의 긴 시간이 걸리지만, 도민의 삶은 당장 보호받아야 한다”고 강조했다. 이어 “산양삼이 경북 임업의 새로운 희망이자 미래 소득 창출의 핵심 동력이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.그는 “경북의 산림은 도민의 삶을 풍요롭게 할 거대한 보물창고와 같다”며 “앞으로도 풍부한 산림 자원을 고부가가치 산업으로 전환해 ‘임업으로 부자 되는 경북’을 만드는 데 힘을 보태겠다”고 포부를 밝혔다.조례안은 지난 18일 경북도의회 문화환경위원회 심사를 통과해 오는 4월 1일 제361회 경북도의회 임시회 제2차 본회의에서 최종 의결될 예정이다.온라인뉴스부