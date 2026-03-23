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경북도의회 기획경제위, 경제활력 회복·국제 교류 협력에 ‘역량 집중

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수정 2026-03-23 16:04
입력 2026-03-23 16:04

도세 감면 등 민생 안건 5건 처리… 2026년도 공모사업 집중 점검으로 신성장 동력 확보 주력

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지난 18일 경북도의회 기획경제위원회 회의실에서 기획경제위원회 상임위 회의가 개최됐다. 경북도의회 제공
지난 18일 경북도의회 기획경제위원회 회의실에서 기획경제위원회 상임위 회의가 개최됐다. 경북도의회 제공


경북도의회 기획경제위원회(위원장 이선희)는 지난 18일 제361회 임시회 상임위 회의를 열어 소관 실국 주요 조례안 및 동의안 등 5개 안건을 심의·의결했다.

이번 회의에서는 기획조정실, 메타AI과학국, 경제통상국 소관의 주요 현안 조례와 동의안이 집중적으로 다뤄졌으며, 특히 2026년도 소관 부서별 공모사업 신청 현황에 대한 면밀한 심의와 함께 경북의 미래 전략 산업 육성 및 신성장 동력 확보 전략에 대한 점검이 이뤄졌다.

이날 안건 심의에서는 ‘경북도 도세 감면 조례 일부개정조례안’이 조세 부담 완화 및 지역 경제 활성화 필요성이 인정되어 가결됐고, ‘경북도와 베트남 박닌성 간의 자매결연 체결 동의안’이 국제 교류 협력 강화의 필요성이 인정되어 가결됐다. 또한 ‘2026년도 메타AI과학국 소관 공모사업 신청 보고의 건’, ‘2026년도 경제통상국 소관 공모사업 신청 보고의 건’, ‘(재)경북도경제진흥원 정관 변경 보고의 건’을 청취·심의했다.
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이선희 기획경제위원장은 “최근 국제 정세 불안에 따른 고물가로 도민들의 걱정이 크고 지역 기업들도 힘겨운 시기를 보내고 있다”고 우려를 표하면서, 경북도의 새로운 성장 동력 발굴과 물가 안정, 위기 기업 지원 등 경제 활력 회복에 총력을 다할 것을 당부했다.

온라인뉴스부
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