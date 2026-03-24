제주에 아시아 최대 민간 위성 지상국… 우주 기업 컨텍 ‘ASP’ 새달 2일 오픈

향후 AI 기반 데이터센터 구축

‘우주 데이터 허브’로 기능 확대

이미지 확대 다음 달 4월 2일 문을 여는 아시아 최대 규모 민간 위성 지상국 단지인 컨텍(CONTEC)의 ‘아시안 스페이스 파크’(ASP).

컨텍 제공

2026-03-24 19면

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제주에 아시아 최대 규모 민간 위성 지상국 단지가 들어선다.제주도는 다음 달 2일 한림읍 상대리에서 민간 우주 기업 컨텍(CONTEC)의 ‘아시안 스페이스 파크’(ASP)가 문을 연다고 23일 밝혔다. 지상국은 우주 위성과 교신하며 궤도와 상태를 관리하고 데이터를 받아오는 핵심 시설이다. ASP는 1만 7546㎡(약 5300평) 부지에 안테나 12기와 관제 시설, 방문자 센터 등을 갖췄다.ASP가 가동되면 지상국 안테나 제조부터 설계·구축·통합 서비스까지 수행할 수 있다. 위성을 만들고 바다에서 발사한 뒤 다시 제주에서 관제와 데이터 수신까지 이어지는 체계가 구축되는 셈이다.컨텍은 2015년 한국항공우주연구원 기술 창업으로 출발한 연 매출 약 1000억원 규모 기업으로 미국과 룩셈부르크에 해외 법인을 두고 있다. 이 기업은 전 세계 17개 지상국 네트워크를 기반으로 위성 데이터 수신·처리·활용 플랫폼을 운영하고 있다.컨텍은 ASP를 아시아 지역 우주 기업들이 데이터를 교환하고 새로운 비즈니스를 만드는 ‘스페이스 허브’로 발전시킬 계획이다. 이어 인공지능(AI) 기반 데이터 센터를 구축해 위성 데이터를 현장에서 분석하는 ‘우주 데이터 허브’로 기능을 확대할 방침이다. 아울러 ASP 일부를 시민과 학생에게 개방해 우주 산업을 체험하는 교육·전시 공간으로 운영할 계획이다.제주에는 위성 생산 기반도 마련되고 있다. 2023년 국내 최초로 민간 위성 해상 발사에 성공했고, 위성을 대량 양산할 한화시스템 제주우주센터 유치도 성공했다.우주 기업들의 제주 이전도 이어지고 있다. 우주·방산 기업 케이알에스(KRS)가 본사를 제주로 옮겼고, 제주대와 큐브 위성 ‘퍼셋’을 개발한 스타트업 쿼터니언도 제주에 지사와 생산 시설을 세울 계획이다.김남진 도 혁신산업국장은 “우주 산업은 지역 일자리 창출로 이어지고 있다”며 “올해 1월 기준 제주 우주 산업 종사자 196명 가운데 134명(68.4%)이 제주에서 채용된 인력”이라고 강조했다.제주 강동삼 기자