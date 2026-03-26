이동업 경북도의원 “형산강ㆍ구무천 복원 시급, 방치된 고수부지는 파크골프장 등 체육시설로 도민에게”

이미지 확대 이동업 경북도의원

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이동업(포항7, 국민의힘) 경북도의원은 지난 18일 열린 제361회 임시회 제1차 본회의 도정질문에서 형산강 본류 및 지류의 수질 개선과 하천 정비 사업 추진 과정에서 고수부지 내 파크골프장 등 체육시설 조성의 필요성을 강조하고 경상북도의 적극적인 대응을 촉구했다.이 의원은 먼저 수상 레저 및 시민 체험 시설 등 형산강에 대한 도민의 생활 속 공간 역할을 강조하면서 “형산강 준설 사업의 효과성을 높이고, 준설 과정과 준설 이후의 공간 활용까지 고려한 전략적인 접근이 필요하다”고 밝혔다.이 의원은 “장기간 방치된 형산강 본류에 2026년부터 하천 정비 사업이 추진되는 것은 매우 의미 있는 진전으로, 치수 안정성과 도민의 생명 및 재산권 보호에도 기여할 것”이라며 “경북도 차원의 면밀한 점검은 물론 하구의 방치된 고수부지에 파크골프장 등 체육시설 조성도 병행 추진될 수 있도록 경북도의 선제적인 행정이 필요하다”고 강조했다.이어, 이 의원은 “형산강의 지류인 구무천의 수은 농도 최고 지점(916mg/kg)은 1등급 기준(0.07mg/kg)의 1만 3085배에 달해 도민의 생명과 안전을 위협하고 있다”면서 형산강 지류의 수질 개선을 위한 준설도 조속히 추진해 줄 것을 강력히 촉구했다.한편 이동업 의원은 2020년과 2021년 도정질문을 통해 형산강 중금속 오염 대책 마련을 지속적으로 촉구하는 등 본류와 지류의 수질 개선을 위해 적극적으로 노력해왔다.온라인뉴스부