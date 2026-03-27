‘안전 E등급’ 대구 동화사 극락전 전면 해체 보수

안전진단 때 기단 전반 균열 확인

기둥 지탱하는 퇴량도 느슨해져

이미지 확대 대구 동화사 극락전.

국가유산청 제공

2026-03-27 19면

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문화재 안전등급 E등급을 받은 보물 제2132호 대구 동화사 극락전의 전면 해체·보수 공사가 본격화한다.26일 국가유산청 등에 따르면 국가유산수리기술위원회는 최근 열린 보수 분과 회의에서 동화사 극락전에 대한 해체·보수 안건을 심의해 조건부 가결했다. 위원회는 “건물 위치나 모양이 변한 정도를 고려했을 때 기단까지 전체 해체 및 보수가 필요하다”는 결론을 내렸다. 관할 지방자치단체인 대구 동구청이 추산한 공사 예정 금액은 감리 비용을 포함해 50억 9700만원이다.이와 함께 위원회는 극락전 주변에 있는 보물 제248호 금당암 동·서 삼층석탑에 대해서는 계측기를 설치하고 공사 중 영향 여부를 관찰하라고 권고했다.팔공산 기슭에 있는 동화사 극락전은 1998년과 2009년 두 차례에 걸쳐 지붕을 보수했다. 하지만 2024년 정밀 안전진단에서 하위 등급에 속하는 E등급 판정을 받았다. 문화재 보수·정비는 A~F 등급 중 E등급 이하 진단을 받아야 가능하다.동구청도 극락전 구조안전진단 용역을 수행한 결과 기단 전반에 균열이 생겼고 기둥을 지탱하는 퇴량도 느슨해진 것으로 확인했다. 이에 따라 유산청은 건물 위치나 모양이 변한 원인과 현재 상태, 수리 내용 등을 기록한 뒤 기술지도단을 구성해 작업을 추진할 예정이다.동화사 극락전은 통일신라시대 기단과 주춧돌 위에 세워진 조선 후기 불전으로 17~18세기 건축 양식을 볼 수 있는 문화유산이다. 이런 가치를 인정받아 1986년 대구시 유형문화유산으로 지정됐고 2021년 보물로 승격됐다.대구 민경석 기자