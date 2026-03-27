메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

부상제대군인 만난 오세훈 “국가헌신 장병 예우는 책무”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-03-27 15:51
입력 2026-03-27 15:50

‘서해수호 55용사 추모공간’ 방문

오세훈 서울시장이 “국가를 위해 헌신한 장병에 대한 예우는 당연한 책무”라고 말했다.

오 시장은 27일 제11회 서해수호의 날을 맞아 강동구 소재 청년부상제대군인 전용 ‘위국헌신청년주택’ 에서 입주자들과 간담회를 하며 이같이 말했다. ‘위국헌신청년주택’은 국가를 위해 헌신하다 부상을 입고 전역한 청년 제대군인의 주거 안정을 지원하기 위해 공급된 공공임대주택이다.

이미지 확대
오세훈(왼쪽 두 번째)서울시장이 27일 서해수호의 날을 맞아 위국헌신청년주택에서 부상제대군인들과 대화하고 있다. 연합뉴스
오세훈(왼쪽 두 번째)서울시장이 27일 서해수호의 날을 맞아 위국헌신청년주택에서 부상제대군인들과 대화하고 있다.

연합뉴스


오 시장은 “청년부상제대군인 상담센터가 의료, 법률, 취·창업 상담, 국가보훈대상자 등록 등 청년들에게 실질적인 도움을 주고 있어 보람을 느낀다”며 “국가를 위해 헌신한 장병에 대한 예우는 당연한 책무인 만큼 부상제대군인이 안정적으로 사회에 복귀하고 일상을 누릴 수 있도록 필요한 지원을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

시는 2022년 전국 최초로 군 복무 중 부상을 입고 제대한 청년의 사회복귀와 합당한 예우·보상을 돕는 ‘청년부상제대군인 상담센터’를 마련했다.
문성호 서울시의원, 홍제천 연가교 음악분수 가동식 참석
서울시의회 바로가기
thumbnail - 문성호 서울시의원, 홍제천 연가교 음악분수 가동식 참석

앞서 오 시장은 서울시청 서울갤러리 내에 조성된 ‘서해수호 55용사 추모공간’을 방문해 국가를 위해 산화한 장병들을 추모했다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
서울시가 전국 최초로 상담센터를 설립한 연도는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기