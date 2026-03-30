“오늘은 내가 시장·군수” 보령시·서천군 교류 눈길

이미지 확대 김동일 보령시장이 30일 서천군청에서 군수로서 현황 보고를 청취하고 있다. 보령시 제공

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충남 보령시와 서천군은 30일 상호 협력 기반 구축과 공동 발전 방향 모색을 위해 일일 상대 지방자치단체의 시장과 군수를 수행하는 교류를 진행했다고 밝혔다.보령시와 서천군은 지리적으로 인접하고 생활권도 긴밀히 연결돼 있다. 행정·관광·경제·문화 등 다양한 분야에서 협력 가능성이 크다.이날 양 지자체장은 각각 현안 보고를 통해 각 지자체의 주요 정책을 공유받으며 지역 발전 방향과 행정 운영 전반에 대한 이해를 넓혔다.각 지자체에서 직원들을 대상으로 진행한 특강에서는 시정·군정 운영 철학과 지역 발전 전략, 공직자의 자세에 대한 생각을 나누며 소통의 시간을 가졌다.김동일 시장은 “이번 교류는 서로의 행정과 지역 현안을 깊이 이해하고, 상생 발전 가능성을 함께 확인하는 뜻깊은 시간이었다”며 “보령시와 서천군이 소통과 협력을 통해 주민들에게 실질적인 도움이 되는 다양한 협력사업을 발굴하겠다”고 강조했다.보령 이종익 기자