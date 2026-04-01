서울, 전국 첫 전광판 밝기 기준 마련

주간 밝기 기준 ‘7000cd/㎡ ’신설

보행ㆍ운전자 눈부심 줄여 안전 강화

2026-04-01 19면

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서울시가 도심 전광판의 밝기 세부 기준을 마련했다. 최근 광화문광장과 명동, 강남 등에 대형 전광판이 급증하는 가운데 눈부심과 시각적 피로를 호소하는 보행·운전자들이 늘어나면서다.시는 31일 전국 최초로 전광판 ‘주간 밝기 기준(7000cd/㎡ 이하)’을 신설하고 시간대별로 야간 밝기 기준을 조정한 ‘옥외전광판 주·야간 빛 밝기 권고기준’을 수립했다고 밝혔다. 적용 대상은 30㎡ 이상의 모든 전광판이며 4월 1일부터 시행된다. 1cd는 촛불 1개 정도의 밝기를 뜻한다. 시에서 조사한 결과 도심 전광판의 주간 밝기는 1448cd/㎡~1만 4000cd/㎡로 큰 편차를 보였다. 시는 밝기의 중간값과 해외 기준을 종합해 주간 기준을 7000cd/㎡ 이하로 설정했다.야간 시간대 밝기는 전광판 크기와 시간대별로 세분화했다. 중형(30~225㎡)의 경우 해진 후 60분~자정까지는 500cd/㎡ 이하, 자정 이후는 400cd/㎡를 넘지 않도록 했다. 대형(225㎡ 초과) 전광판은 같은 시간대별로 400cd/㎡ 이하·350cd/㎡ 이하로 설정했다.박재홍 기자