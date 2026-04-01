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충청권 4개 시도, 태안국제치유박람회 협력

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-04-01 00:48
입력 2026-04-01 00:48

관광객 유치ㆍ홍보 등 업무협약

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31일 충남도청에서 열린 ‘태안국제원예치유박람회 성공 개최 및 충청권 상생 협력’ 업무협약식. 왼쪽부터 최민호 세종시장, 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장, 이복원 충북도 경제부지사. 홍성 연합뉴스
31일 충남도청에서 열린 ‘태안국제원예치유박람회 성공 개최 및 충청권 상생 협력’ 업무협약식. 왼쪽부터 최민호 세종시장, 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장, 이복원 충북도 경제부지사.
홍성 연합뉴스


세계 최초 ‘원예 치유’를 주제로 충남 태안군 일원에서 열리는 ‘2026 태안국제원예치유박람회’ 개막이 3주 남짓 앞으로 다가왔다. 충남을 비롯해 대전과 세종, 충북 등 560만 충청 주민이 박람회 성공 개최를 위해 힘을 모은다.

김태흠 충남지사는 31일 도청사에서 이장우 대전시장, 최민호 세종시장, 이복원 충북도 경제부지사와 ‘박람회 성공 개최 및 충청권 상생 협력’ 업무협약을 체결했다. 협약은 박람회 성공 개최를 위한 충청권 협력 체계 구축과 상호 협력을 통한 충청권 공동 발전, 국제행사 및 공동 발전 사업 추진 등의 내용을 담고 있다.

4개 시도는 이날 박람회 성공 개최를 함께 지원하고, 충청권 관광·문화예술 협력 체계 구축과 각 시도 공식 온오프라인 홍보 채널을 활용한 홍보, 관광객 유치 지원 등에 협력하기로 했다. 박람회 이후에도 각 시도 간 협력을 이어가 지역 관광·농업 자원 연계 등으로 충청권 지역 경제 활성화에 협력하기로 약속했다.

김 지사는 “4개 시도가 함께 손잡고 한목소리를 낸다는 것 자체가 박람회에 큰 힘이 되고 충청의 저력을 보여주는 일”이라며 “이번 박람회는 충남을 넘어 충청권 전체의 행사가 될 것”이라고 강조했다.



박람회는 4월 25일부터 5월 24일까지 태안 안면도 꽃지해안공원과 수목원·지방정원 일원에서 열린다. ‘자연에서 찾는 건강한 미래, 원예·치유’를 주제로 한 박람회 기간에는 원예·치유 메시지를 담은 치유농업관 등 8개 전시관과 야외정원·세계작가 정원 등이 조성된다.

태안 이종익 기자
2026-04-01 19면
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