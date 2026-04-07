제주 긴급수송 택시 봉사단 조기 가동 ‘큰 효과’

기상악화 속 공항 승객 300명 이용

이미지 확대 지난 3일 기상 악화로 제주 공항에 뒤늦게 도착한 여행객들이 긴급수송 택시를 타려고 줄을 서 있다.

제주도 제공

2026-04-07 19면

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제주도가 기상 악화로 공항에 발이 묶인 승객들을 신속히 수송하기 위해 모집한 긴급수송 택시봉사단을 조기 가동해 효과를 봤다.6일 제주도에 따르면 긴급수송 택시봉사단은 애초 계획보다 사흘 앞당긴 지난 3일 제주공항에 투입됐다. 이날 제주공항은 강풍 등 기상 악화로 항공편이 잇따라 결항·지연됐다. 한국공항공사에 따르면 8편이 결항, 130편이 지연됐으며 1편은 회항했다. 밤늦게까지 항공기 도착이 이어지면서 공항 체류객이 늘어나자 도는 체류객 ‘주의’ 단계를 발령했다. 이어 긴급수송 택시봉사단 비상 연락 체계를 가동하고 전담 택시 150여 대를 투입했다. 덕분에 공항에 발이 묶였던 승객들이 장시간 대기하지 않고 숙소 이동이나 귀가를 할 수 있었다. 도의 추산으로는 300명 이상이다.긴급수송 택시봉사단은 폭설·강풍 등 기상 악화로 공항 체류객이 발생할 경우 전담 택시가 즉시 출동해 이동을 지원하는 비상 수송체계다. 도는 지난달 개인택시 기사 320명, 일반택시 기사 188명 등 총 508명을 선발해 봉사단을 구성했다. 공식 운영 기간은 2029년 4월까지 3년이다.봉사단 참여 택시에는 회당 8000원의 봉사 실비가 지급되며 공항 심야 지원금이 포함될 경우 최대 1만 200원이 지원된다. 도는 봉사단 택시 500대가 공항에 투입되면 1회 출동으로 최대 2000명가량을 수송할 수 있을 것으로 전망했다.김삼용 도 교통항공국장은 “항공기 결항·지연으로 공항 체류객이 발생함에 따라 봉사단을 조기 가동했다”며 “기상 악화로 공항에서 발이 묶인 체류객들이 안전하게 이동할 수 있도록 신속히 대응하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자