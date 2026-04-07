충남 ‘디지털 눈’으로 재난·재해 실시간 파악

6만 7500여대 CCTV 연계 구축

도청 종합 모니터링 시스템 준공

2026-04-08 18면

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충남도가 도내 곳곳에 설치된 6만 7500여 대의 폐쇄회로(CC)TV 영상을 한곳에 모아 재난·재해 상황을 실시간, 입체적으로 파악할 수 있는 시스템을 구축했다. 각종 재난 현장에서 신속하게 영상을 확보해 즉각적인 대응이 기대된다.도는 7일 도청사 재난안전상황실에서 종합 모니터링 시스템 준공식을 열었다. 상황실은 현재 소방과 방재 공무원 등 재난 분야 전문인력 5팀 21명이 4교대로 재난 정보를 통합 관리하며 중앙 조정·총괄 역할을 수행 중이다.상황실 내 구축된 시스템은 15개 시군 광역 통합 플랫폼이 각각 관할하는 4만 3000여 대와 산불 방지 150여 대, 국가교통정보센터가 도내 설치한 2만 4400여 대 등 6만 7500여 대의 CCTV를 모두 연결한다. 행정안전부 지리정보시스템(GIS) 통합 상황판과 기상청 기상관측망 등도 연계했다.이에 따라 상황실에서는 도와 시군·중앙부처·유관기관 CCTV 영상을 한눈에 파악해 실시간으로 상황을 판단하고 긴급 대응책을 마련할 수 있게 됐다. 112나 119 긴급출동은 물론 전기와 가스, 교통 통제 요청 등 긴급 조치에도 활용할 수 있다.﻿홍종완 충남도 행정부지사는 “첨단 기술과 접목한 시스템은 재난 초기 대응력을 극대화하며 피해 최소화에 큰 역할을 하게 될 것”이라고 말했다.홍성 이종익 기자