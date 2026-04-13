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한낮 기온 26도… 벌써 반팔

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-04-13 23:28
입력 2026-04-13 23:28
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한낮 기온 26도… 벌써 반팔
한낮 기온 26도… 벌써 반팔 전국 한낮 최고 기온이 26도까지 오르는 등 초여름 날씨를 보인 13일 서울 중구 명동거리에서 반팔과 민소매 옷차림을 한 관광객들이 지나가고 있다.
이지훈 기자


전국 한낮 최고 기온이 26도까지 오르는 등 초여름 날씨를 보인 13일 서울 중구 명동거리에서 반팔과 민소매 옷차림을 한 관광객들이 지나가고 있다.

이지훈 기자
2026-04-14 18면
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