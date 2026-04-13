서울Pn 지방자치 자치뉴스 한낮 기온 26도… 벌써 반팔 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/04/14/20260414018011 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-04-13 23:28 입력 2026-04-13 23:28 이미지 확대 한낮 기온 26도… 벌써 반팔 전국 한낮 최고 기온이 26도까지 오르는 등 초여름 날씨를 보인 13일 서울 중구 명동거리에서 반팔과 민소매 옷차림을 한 관광객들이 지나가고 있다.이지훈 기자 전국 한낮 최고 기온이 26도까지 오르는 등 초여름 날씨를 보인 13일 서울 중구 명동거리에서 반팔과 민소매 옷차림을 한 관광객들이 지나가고 있다. 이지훈 기자 2026-04-14 18면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 13일 전국 한낮 최고 기온은 몇 도까지 올랐는가? 24도 26도