이미지 확대 한낮 기온 26도… 벌써 반팔 전국 한낮 최고 기온이 26도까지 오르는 등 초여름 날씨를 보인 13일 서울 중구 명동거리에서 반팔과 민소매 옷차림을 한 관광객들이 지나가고 있다.

이지훈 기자

2026-04-14 18면

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전국 한낮 최고 기온이 26도까지 오르는 등 초여름 날씨를 보인 13일 서울 중구 명동거리에서 반팔과 민소매 옷차림을 한 관광객들이 지나가고 있다.이지훈 기자