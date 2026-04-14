사라진 소방 유물 복원 나선 소방서

포항, 화재 알리는 경종대 제막

연천, 의용소방대 리어카 제작

안성에선 경보 울리는 사이렌

이미지 확대 경북 포항북부소방서에 최근 설치된 경종대를 타종하는 소방대원.

포항북부소방서 제공

2026-04-15 18면

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역사 속으로 사라졌던 소방 유물들이 일선 대원들의 손길로 되살아나 소방 정신을 일깨우고 있다.경북 포항북부소방서는 최근 포항 소방의 태동을 상징하는 소방 유물인 ‘경종대’(警鐘臺)를 제막했다고 14일 밝혔다. 1923년 경북 최초 소방기관인 중앙소방파출소 개소 당시 경종대가 설치됐던 자리에 다시 세워졌다.경종대는 방송 시설이 없던 과거에 화재 발생 소식을 알리는 종으로, 불종이라고도 불린다. ﻿이번에 세워진 경종대는 1984년 재일교포인 이형식씨가 고향 마을의 안전을 위해 청하면 청계리에 세웠던 구조물이다. 지난 2월 이씨의 후손과 마을 주민들이 기증한 뒤 복원 과정을 거쳐 미래 세대에 알리기 위해 이전·설치했다.경기 연천소방서는 1950년대 의용소방대가 사용하던 소방 리어카를 복원·제작해 지난 10일 시연회를 개최했다. 소방 리어카는 6·25전쟁 후 경제적으로 어려워 소방차를 구입할 여력이 없던 시절, 지역 의용소방대가 아이디어를 내 리어카와 펌프를 결합해 만든 화재 진압 장비다.경기 안성소방서는 지난해 2월 봉남동 119교육센터에 높이 16m, 너비 2.6m 규모 소방 사이렌을 복원했다. 1970년대 사라진 이후 약 50년 만이다. 당시 소방대원이 직접 망루에 올라 시가지를 관찰해 화재와 홍수 등 재난 발생 시 사이렌을 울려 경보 수단으로 이용했다.김장수 포항북부소방서장은 “소방 유물은 단순한 과거 사료를 넘어 소방관의 자부심을 높이고, 시민들의 안전 의식을 깨우는 상징물”이라며 “과거 헌신을 기억하며 미래 소방 정신을 이어가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자