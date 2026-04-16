서울Pn 지방자치 자치뉴스 철쭉으로 붉게 물든 캠퍼스 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/04/16/20260416020012 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-16 00:42 입력 2026-04-16 00:42 이미지 확대 철쭉으로 붉게 물든 캠퍼스 15일 광주 북구 동강대 운동장에 선홍빛으로 물든 철쭉꽃들이 만개한 가운데 학생들이 운동을 하고 있다.광주 연합뉴스 15일 광주 북구 동강대 운동장에 선홍빛으로 물든 철쭉꽃들이 만개한 가운데 학생들이 운동을 하고 있다. 광주 연합뉴스 2026-04-16 20면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지