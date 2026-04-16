이미지 확대 철쭉으로 붉게 물든 캠퍼스 15일 광주 북구 동강대 운동장에 선홍빛으로 물든 철쭉꽃들이 만개한 가운데 학생들이 운동을 하고 있다.

광주 연합뉴스

2026-04-16 20면

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15일 광주 북구 동강대 운동장에 선홍빛으로 물든 철쭉꽃들이 만개한 가운데 학생들이 운동을 하고 있다.광주 연합뉴스