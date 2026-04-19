1000원이면 병원·시장 간다… 경기 ‘응답형 택시’ 年80만대 이용

도입 10년 만에 20개 시군 운영

오지 주민 이동권 지키는 수단

생활형 교통복지 정책 자리잡아

2026-04-20 19면

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교통이 불편한 농촌과 도시 외곽에서 1000~2000원으로 이용할 수 있는 ‘수요응답형’ 공공형·복지·농촌형 택시가 경기 지역에 도입된 지 10년 만에 연간 이용량 80만대 규모로 성장하며 대표적인 생활형 교통복지 정책으로 자리 잡고 있다.19일 현재 경기도는 공공형 택시 사업을 통해 20개 시군 수백개 마을 주민의 일상 이동을 지원하고 있다.이 사업은 대중교통 소외 지역 주민의 이동 편의를 높이기 위한 제도로, 지방자치단체가 자체 운영하는 ‘경기복지택시’, 국토교통부가 지원하는 ‘공공형 택시’, 농림축산식품부가 추진하는 ‘농촌형 택시’ 등 세 유형으로 나뉜다. 이용자는 시내버스 요금 수준의 비용만 부담하고 나머지 운임은 보조금으로 지원받는다.올해 기준 이 사업에는 약 103억원의 예산이 투입되고 있다. 상대적으로 적은 비용으로 병원 방문이나 장보기, 행정 업무 처리 등 필수 이동을 보장할 수 있다는 점에서 농촌 지역 대중교통의 현실적인 대안으로 평가받고 있다.경기 북부 지역에서는 비교적 이른 시기부터 사업이 정착됐다. 포천시는 2015년 전후 복지택시를 도입해 읍·면 지역 주민이 전화로 호출하면 병원이나 시장 등 생활 거점까지 이동할 수 있도록 하고 있다. 가평군은 2016년부터 농촌형 택시를 운영해 산간 지역 주민 이동을 지원하고 있다. 양평군 역시 복지택시를 통해 읍·면 소재지와 환승 거점을 연결하는 교통 서비스로 활용하고 있다.최근에는 도시 외곽 지역까지 사업이 확대되는 추세다. 파주시는 2019년 14개 마을에서 시작한 ‘천원택시’를 올해 66개 마을, 230개 노선으로 늘려 운영하고 있다. 주민이 사전 신청 후 전화로 호출하면 1회 1000원만 내고 행정복지센터나 병원, 전통시장 등 생활 거점까지 이동할 수 있다.도 관계자는 “고령화와 인구 감소로 버스 노선 유지가 어려워지는 상황에서 공공형 택시가 주민 이동권을 지키는 핵심 수단으로 자리 잡고 있다”며 “교통 소외 지역을 중심으로 대상 마을과 운행 규모를 단계적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.한상봉 기자