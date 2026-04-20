메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

서울시, 정비사업 관련 위원회 심의 전과정 통합관리

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-04-20 16:43
입력 2026-04-20 16:43

위원회 통합관리시스템으로 심의 전 과정 원스톱처리

서울시는 도시·건축·주택 분야 위원회 심의 전 과정을 통합 관리하는 ‘위원회 통합관리시스템’을 운영하고 있다고 20일 밝혔다.

시가 2019년 도입한 통합관리시스템은 안건 상정부터 검토, 심의, 의결, 공개까지 전 과정을 하나의 시스템으로 운영하며 신속한 의사 결정을 뒷받침하고 있다.

그동안 위원회 심의는 인쇄자료 중심으로 운영되고 사전검토 절차가 부족해서, 회의 준비 및 심의 과정에 많은 시간이 소요되는 구조였다. 시는 문제를 개선하기 위해 2019년 도시계획위원회와 도시·건축공동위원회를 시작으로 통합관리시스템을 도입하고, 적용 대상을 단계적으로 확대해 왔다. 현재 총 10개 위원회가 시스템을 기반으로 통합 운영되고 있다.

이미지 확대
서울 중구 서울시청 지하 ‘내친구 서울갤러리’에 있는 서울시 모형. 서울시 제공
서울 중구 서울시청 지하 ‘내친구 서울갤러리’에 있는 서울시 모형.
서울시 제공


시스템을 통해 자료 관리부터 위원회 운영 절차 전 과정이 보다 체계적으로 진행되고, 일관된 의사결정이 가능해졌다. 계획 수립과 심의 과정에서 필요한 모든 정보를 찾아볼 수 있도록 아카이브도 구축돼 있다.


박석 서울시의원 “서울형어린이집 현원 기준 미달 시설도 재공인 신청 가능해져”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 박석 서울시의원 “서울형어린이집 현원 기준 미달 시설도 재공인 신청 가능해져”

안대희 서울시 도시공간본부장은 “주택공급이 중요한 시기인 만큼, 효율적인 운영 시스템을 통해 신속한 의사결정이 이루어지도록 총력을 다하고 있다”고 밝혔다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
서울시 위원회 통합관리시스템은 언제 도입되었는가?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기