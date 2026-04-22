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오늘 지구의 날… “일회용품 사용 자제를”

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수정 2026-04-22 01:02
입력 2026-04-22 01:02
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오늘 지구의 날… “일회용품 사용 자제를”
오늘 지구의 날… “일회용품 사용 자제를” 지구의 날을 하루 앞둔 21일 광주 북구청직장어린이집 아이들과 구청 직원들이 북구청 교차로에서 일회용품 사용 자제를 권하는 손팻말을 들고 지구 살리기 행진을 하고 있다.
광주 뉴스1


지구의 날을 하루 앞둔 21일 광주 북구청직장어린이집 아이들과 구청 직원들이 북구청 교차로에서 일회용품 사용 자제를 권하는 손팻말을 들고 지구 살리기 행진을 하고 있다.

광주 연합뉴스
2026-04-22 19면
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