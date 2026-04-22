서울Pn 지방자치 자치뉴스 오늘 지구의 날… “일회용품 사용 자제를” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/04/22/20260422019010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-22 01:02 입력 2026-04-22 01:02 이미지 확대 오늘 지구의 날… “일회용품 사용 자제를” 지구의 날을 하루 앞둔 21일 광주 북구청직장어린이집 아이들과 구청 직원들이 북구청 교차로에서 일회용품 사용 자제를 권하는 손팻말을 들고 지구 살리기 행진을 하고 있다.광주 뉴스1 지구의 날을 하루 앞둔 21일 광주 북구청직장어린이집 아이들과 구청 직원들이 북구청 교차로에서 일회용품 사용 자제를 권하는 손팻말을 들고 지구 살리기 행진을 하고 있다. 광주 연합뉴스 2026-04-22 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지