울산 반구천 암각화, 하루 8회 버스 다녀요

수~일요일 운행해 접근성 높여

이미지 확대 반구천 암각화

2026-04-24 19면

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유네스코 세계유산인 울산 울주군 ‘반구천 암각화’의 접근성이 높아진다.울산시는 24일부터 반구천의 암각화 관람 편의를 높이기 위해 순환 버스를 도입한다고 23일 밝혔다. 이번 조치는 지난해 7월 세계유산 등재 이후 급증한 관람객의 접근성을 높이고, 차량 증가에 따른 주차난과 교통 혼잡 등 주민 불편을 해소하기 위해 마련됐다.특히 시는 오는 7월 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회를 앞두고 국내외 방문객 증가에 대비해 선제적으로 관람 기반을 구축했다.순환 버스는 반구대 암각화 주차장, 암각화박물관, 울산대곡박물관, 천전리 명문 및 암각화 입구 등 주요 거점 정류소를 운행한다. 운행은 매주 수요일부터 일요일까지 주 5일 이뤄진다.오전 9시 50분 첫차를 시작으로 하루 8회 운행하며, 향후 이용 수요에 따라 횟수를 조정할 계획이다. 시 관계자는 “순환 버스를 통해 인류 공동 자산인 암각화의 가치를 더 많은 사람이 체감하길 바란다”고 밝혔다.반구천의 암각화는 대곡리와 천전리 일대에 걸쳐 고래사냥, 추상 문양, 신라 명문 등 7000년 인류의 흔적이 집약된 세계적 문화유산이다.울산 박정훈 기자