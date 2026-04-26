송파구, 학교 밖 청소년 ‘타일아티스트 교육’

실습 중심 교육과 자격증 취득을 연계

이미지 확대 서울 송파구사회적경제지원센터의 정원전문가 교육 참가자들이 지난 9월 성내천 인근에서 기념사진을 찍고 있다.

송파구 제공

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서울 송파구가 시 ‘약자와의 동행’ 공모사업으로 학교 밖 청소년들의 사회 진입과 자립을 돕기 위한 ‘타일아티스트 교육’을 진행한다.송파구사회적경제지원센터는 다음 달 8일부터 6월 5일까지 학교 밖 청소년을 위한 타일아티스트 교육을 진행한다고 26일 밝혔다. 참가자 모집은 30일까지다.학교 밖 청소년은 현장 중심 직업 교육 수요가 높다. 지난해에는 정원전문가 교육을 운영해 교육생의 80%가 자격증을 땄다. 일부 참여자는 관련 전공으로 진학하기도 했다.올해는 교육 분야를 타일아티스트로 확장했다. 사회적 경제기업 모스하우스와 협력해 픽셀아트, 공공시설 벽면 시공용 타일 제작 등 실습 중심으로 구성됐다. 구 관계자는 “최근 생성형 인공지능(AI) 확산으로 자동화가 어려운 기술직 수요가 증가하는 가운데 ‘타일아티스트’는 건축·인테리어 현장에서 활용도가 높은 직종으로 주목받고 있다”고 설명했다.수료 이후에는 지역 복지기관 등을 대상으로 아트 타일 벽 조성 활동을 이어갈 수 있다. 하반기 과정은 별도 모집 후 8월에 운영될 예정이다. 자세한 내용은 송파구사회적경제지원센터로 문의하면 된다.앞서 구는 2023년부터 경계선지능인과 발달장애인을 대상으로 데이터라벨링 일자리 교육을 운영해 왔다. 구는 2년 연속 서울시 ‘약자와의 동행’ 우수 자치구로 선정됐다.구 관계자는 “청소년 관심 분야와 고용 트렌드를 반영한 교육 설계가 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 사회 진입을 위한 실습 중심 교육과 자격증 취득을 연계해 현장형 직무 역량을 강화하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자