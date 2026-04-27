메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

한라산 오름은 웨딩사진 ‘핫스폿’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-04-27 00:14
입력 2026-04-27 00:14
이미지 확대
한라산 오름은 웨딩사진 ‘핫스폿’
한라산 오름은 웨딩사진 ‘핫스폿’ 25일 제주시 애월읍의 한 초지에서 예비부부들이 한라산과 오름을 배경으로 웨딩 촬영을 하고 있다.
제주 연합뉴스


25일 제주시 애월읍의 한 초지에서 예비부부들이 한라산과 오름을 배경으로 웨딩 촬영을 하고 있다.

제주 연합뉴스
2026-04-27 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기