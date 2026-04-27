서울Pn 지방자치 자치뉴스 한라산 오름은 웨딩사진 ‘핫스폿’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/04/27/20260427019006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-27 00:14 입력 2026-04-27 00:14 이미지 확대 한라산 오름은 웨딩사진 ‘핫스폿’ 25일 제주시 애월읍의 한 초지에서 예비부부들이 한라산과 오름을 배경으로 웨딩 촬영을 하고 있다.제주 연합뉴스 25일 제주시 애월읍의 한 초지에서 예비부부들이 한라산과 오름을 배경으로 웨딩 촬영을 하고 있다. 제주 연합뉴스 2026-04-27 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지