이미지 확대 한라산 오름은 웨딩사진 ‘핫스폿’ 25일 제주시 애월읍의 한 초지에서 예비부부들이 한라산과 오름을 배경으로 웨딩 촬영을 하고 있다.

제주 연합뉴스

2026-04-27 19면

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25일 제주시 애월읍의 한 초지에서 예비부부들이 한라산과 오름을 배경으로 웨딩 촬영을 하고 있다.제주 연합뉴스