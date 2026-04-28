전남, 여수산단 이차전지 소부장 특화단지 추진

고기능 핵심 화학소재 국산화

고부가 기술 개발 2.6조 투입

세줄 요약 여수산단 중심 이차전지 소부장 특화단지 추진

율촌·세풍 연계, 42개 기업 2조6000억원 투자

핵심 화학소재 국산화와 공급망 안정화 목표

2026-04-29 18면

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석유화학 경기 침체로 여수국가산업단지가 산업위기 선제대응지역으로 지정된 가운데 전남도가 여수산단을 중심으로 한 ‘이차전지용 화학산업 소재·부품·장비(소부장) 특화단지’ 조성에 나섰다.특화단지는 수요·공급기업과 혁신기관을 집적화해 공급망 안정성과 기술 자립화를 동시에 확보하기 위한 국가 전략사업이다.28일 전남도에 따르면 도는 최근 산업통상부 ‘소부장 산업 특화단지’ 지정 공모에 신청서를 제출했다. 여수국가산단을 중심으로 율촌제1산단과 세풍산단을 연계해 화학소재 앵커기업 3곳과 협력기업 등 총 42개 기업이 민간투자와 고부가 전환 기술개발 등에 2조 6000억원 규모를 투입하는 특화단지를 조성한다는 게 도의 구상이다.도는 이번 공모를 통해 해외 공급망에 의존하고 있는 전극 바인더, 카본블랙, 패키징 소재 등 이차전지용 핵심 고기능 화학소재의 국산화를 통해 산업 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대했다.특히 여수산단의 화학 원료 공급 인프라와 기술력, 율촌·세풍산단의 이차전지 소재 가공 인프라, 광양항의 물류 경쟁력 등 국내 유일의 이차전지용 화학소재 전주기 공급망의 강점도 제시했다.도는 향후 제안서 평가에 대비해 ‘전남 화학산업 소부장 발전 협의체’와 함께 정부·국회와의 소통을 강화하는 등 행정 역량을 집중할 방침이다. 특화단지로 지정되면 친환경 석유화학 소재와 제품, 장비 생산을 위한 연구개발과 인허가, 인프라를 지원받을 수 있다. 김기홍 도 전략산업국장은 “특화단지는 지역산업 육성을 넘어 국가 첨단산업 공급망 강화를 위한 전략사업인 만큼 지정에 총력을 다하겠다”고 말했다.여수 류지홍 기자