“98만평 검증된 부지에 송전망·교통 인프라”… 영덕, 신규 원전 유치계획서 제출

천지원전 추진 때 입지 검증 마무리

안전·확장성 확보… 군민 86% 찬성

이미지 확대 지난달 27일 경북 경주시 한국수력원자력 본사를 찾은 영덕군 관계자들이 신규 원자력발전소 유치 의지를 다지고 있다.

영덕군 제공

2026-04-29 22면

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경북 영덕군이 신규 원자력발전소 유치를 위해 입지적 강점을 다시 한번 강조했다. 군은 신규 원전 후보 부지 공모와 관련해 한국수력원자력이 요구한 지방자치단체 지원계획서를 최근 공식 제출했다고 28일 밝혔다. 신규 원전은 총 2.8GW 규모의 ‘APR1400’ 2기로 최종 결과는 오는 6월 말 발표된다.군은 부지 적정성, 환경성, 건설 적합성, 주민 수용성 등을 종합 평가해 최종 후보지를 선정하는 만큼 부지 여건과 주민 수용성, 행정 지원체계, 산업 연계 전략 등을 포함한 종합계획을 제시했다.특히 ‘이미 검증된 부지’라는 점을 강점으로 내세우고 있다. 과거 천지원전 추진 과정에서 지질조사, 환경검토, 토지 보상, 전원개발지역 고시까지 완료돼 입지 검증이 사실상 마무리된 상태이기 때문이다. 영덕읍 석리·노물리·매정리와 축산면 경정리 일원의 98만평 규모 부지는 이번 대형 원전 건설은 물론 향후 확장까지 가능한 충분한 면적을 갖추고 있다. 고지대에 위치해 자연재해에 대한 안전성 확보는 물론 인근 원전과 연계한 송전망과 교통 인프라를 기반으로 건설과 운영 여건도 우수하다.이에 더해 지난 2월 여론조사에서 군민의 86.18%가 원전 유치에 찬성했다. 군은 하반기 전담 조직을 구성해 인허가, 주민 소통, 산업 연계를 아우르는 대응 체계도 마련할 계획이다.군 관계자는 “이번 지원계획서 제출은 신규 원전 유치를 위한 실질적인 출발점”이라며 “결집된 추진 동력을 바탕으로 반드시 유치에 성공하겠다”고 말했다.영덕 김형엽 기자