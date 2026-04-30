여수 섬 박람회 21개 사업 정부에 지원 요청

여순로 재포장ㆍ쉼터 조성 등 13건

KTX 증편·증량 등 8건 정책 건의

이미지 확대 오는 9월 5일 개막 예정인 여수시 돌산읍 진무지구의 2026 여수세계섬박람회장 전경.

여수시 제공

세줄 요약 준비 부족 우려 속 정부 지원 요청

여순로 재포장·무더위 쉼터 조성 건의

KTX 증편·셔틀버스 등 접근성 개선

2026-04-30 16면

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전남 여수세계섬박람회 준비 부족에 대한 우려가 잇따르는 가운데 전남도와 여수시, 섬박람회 조직위원회가 정부에 지원을 요청하고 나섰다.29일 전남도 등에 따르면 여수시와 조직위가 정부 우려를 확실한 지원 대책으로 끌어내기 위해 건의한 사업은 모두 21개에 이른다. 그동안 정부와 관계 부처에 요구했으나 속도를 내지 못했던 재정 지원과 정책 사업을 비롯해 최근 일부 언론 등에서 제기됐던 준비 부족을 해소하기 위한 사업들이다.먼저 여수공항에서 여수 시내로 진입하는 여수 관문 도로의 보수와 관련한 35억원 규모의 여순로 재포장 사업이 눈에 띈다. 오랜 기간 보수하지 않아 누더기 상태인 데다 도로 곳곳이 파손돼 교통안전까지 위협하고 있어 정비가 시급한 상황이다. 바다 매립지에 조성해 녹지가 거의 없는 박람회장의 무더위 해소를 위해 그늘막과 쿨링포그 등 20억원 규모의 무더위 쉼터 조성도 요청했다.이밖에 박람회 기간 섬 관광 여객선 반값 운임 지원과 박람회장과 여수엑스포역 등을 오가는 셔틀버스 운행 등 접근성 개선 사업과 섬 지역 환경정비, 국제 크루즈 관광 수용 환경 개선 등 총 13건, 122억여원의 재정 지원을 건의했다.정책 지원으로는 박람회 관람객의 편의를 위한 KTX 전라선 증편·증량 운행과 여수공항 국제선 부정기편 운항 허가 및 국내선 증편, 해양관광 프로그램 협력 지원, 박람회 연계 K팝 스타 콘서트 유치 지원 등 8건을 건의했다.여수 류지홍 기자