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때이른 봄 더위에 모기 방역

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수정 2026-04-30 00:54
입력 2026-04-30 00:54
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때이른 봄 더위에 모기 방역
때이른 봄 더위에 모기 방역 평년보다 빠른 봄철 기온 상승으로 해충 활동이 활발해짐에 따라 광주 북구청 직원들이 29일 북구 일곡동 제1근린공원에서 모기 개체 수를 줄이기 위한 방역을 하고 있다.
광주 연합뉴스


평년보다 빠른 봄철 기온 상승으로 해충 활동이 활발해짐에 따라 광주 북구청 직원들이 29일 북구 일곡동 제1근린공원에서 모기 개체 수를 줄이기 위한 방역을 하고 있다.

광주 연합뉴스
2026-04-30 16면
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