이미지 확대 때이른 봄 더위에 모기 방역 평년보다 빠른 봄철 기온 상승으로 해충 활동이 활발해짐에 따라 광주 북구청 직원들이 29일 북구 일곡동 제1근린공원에서 모기 개체 수를 줄이기 위한 방역을 하고 있다.

광주 연합뉴스

2026-04-30 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

평년보다 빠른 봄철 기온 상승으로 해충 활동이 활발해짐에 따라 광주 북구청 직원들이 29일 북구 일곡동 제1근린공원에서 모기 개체 수를 줄이기 위한 방역을 하고 있다.광주 연합뉴스