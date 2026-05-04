이미지 확대 평사리 들녘 먹이 찾는 백로와 황로 24절기 중 ‘여름이 시작된다’는 절기인 입하﻿를 이틀 앞둔 3일 봄비가 내리는 경남 하동군 평사리 들녘에서 백로와 황로가 써레질하는 트랙터를 따라다니며 먹이를 찾고 있다.

하동 뉴시스

2026-05-04 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

24절기 중 ‘여름이 시작된다’는 절기인 입하﻿를 이틀 앞둔 3일 봄비가 내리는 경남 하동군 평사리 들녘에서 백로와 황로가 써레질하는 트랙터를 따라다니며 먹이를 찾고 있다.하동 뉴시스