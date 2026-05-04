서울Pn 지방자치 자치뉴스 평사리 들녘 먹이 찾는 백로와 황로 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/05/04/20260504019005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-04 00:29 입력 2026-05-04 00:29 이미지 확대 평사리 들녘 먹이 찾는 백로와 황로 24절기 중 ‘여름이 시작된다’는 절기인 입하를 이틀 앞둔 3일 봄비가 내리는 경남 하동군 평사리 들녘에서 백로와 황로가 써레질하는 트랙터를 따라다니며 먹이를 찾고 있다.하동 뉴시스 24절기 중 ‘여름이 시작된다’는 절기인 입하를 이틀 앞둔 3일 봄비가 내리는 경남 하동군 평사리 들녘에서 백로와 황로가 써레질하는 트랙터를 따라다니며 먹이를 찾고 있다. 하동 뉴시스 2026-05-04 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지