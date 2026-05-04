경북도의회, 입법지원 공무원 실무 역량 강화 워크숍 개최

세줄 요약 입법지원 공무원 실무 역량 강화 워크숍 개최

자치법규·국어 어문규정 등 사례 중심 교육 진행

도·시군의회 협력체계 구축과 네트워크 강화

이미지 확대 경북도의회 입법지원 공무원 워크숍. 경북도의회 제공

이미지 확대 경북도의회 입법지원 공무원 워크숍에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

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경북도의회는 도 및 시·군의회 입법지원 담당 공무원의 전문성을 강화하고 상호 협력체계를 구축하기 위한 ‘지방의회 입법지원 공무원 워크숍’을 지난 4월 30일 개최했다.워크숍은 안동시 풍천면에 있는 스탠포드호텔에서 열렸으며, 도의회와 시·군의회 입법지원 공무원 등 80여명이 참석했다.이번 워크숍은 의회 입법 정책 기능을 강화하고 기관 간 소통과 협력을 넓히는 데 목표를 뒀다. 특히 자치법규 입법 컨설팅과 국어 어문규정 등 실제 현장에서 즉각 활용할 수 있는 실무 역량 향상 교육이 사례 중심으로 진행됐다.아울러 도와 시·군의회 간 업무 협력 방안을 공유하는 시간이 마련됐다. 참석한 입법지원 공무원들은 상호 네트워크를 구축하며 지속적인 협력 체계를 강화하기로 뜻을 모았다김진현 경북도의회 사무처장은 “지방의회의 역할이 점차 확대됨에 따라 입법지원 공무원의 전문성이 무엇보다 중요하다”며 “이번 워크숍이 실질적인 입법 역량을 강화하고, 의회 간 협력 기반을 더욱 공고히 하는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.류정임 리포터