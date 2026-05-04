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경북도의회, 입법지원 공무원 실무 역량 강화 워크숍 개최

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수정 2026-05-04 09:47
입력 2026-05-04 09:47
세줄 요약
  • 입법지원 공무원 실무 역량 강화 워크숍 개최
  • 자치법규·국어 어문규정 등 사례 중심 교육 진행
  • 도·시군의회 협력체계 구축과 네트워크 강화
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경북도의회 입법지원 공무원 워크숍. 경북도의회 제공
경북도의회 입법지원 공무원 워크숍. 경북도의회 제공


경북도의회는 도 및 시·군의회 입법지원 담당 공무원의 전문성을 강화하고 상호 협력체계를 구축하기 위한 ‘지방의회 입법지원 공무원 워크숍’을 지난 4월 30일 개최했다.

워크숍은 안동시 풍천면에 있는 스탠포드호텔에서 열렸으며, 도의회와 시·군의회 입법지원 공무원 등 80여명이 참석했다.

이번 워크숍은 의회 입법 정책 기능을 강화하고 기관 간 소통과 협력을 넓히는 데 목표를 뒀다. 특히 자치법규 입법 컨설팅과 국어 어문규정 등 실제 현장에서 즉각 활용할 수 있는 실무 역량 향상 교육이 사례 중심으로 진행됐다.

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경북도의회 입법지원 공무원 워크숍에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공
경북도의회 입법지원 공무원 워크숍에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공


아울러 도와 시·군의회 간 업무 협력 방안을 공유하는 시간이 마련됐다. 참석한 입법지원 공무원들은 상호 네트워크를 구축하며 지속적인 협력 체계를 강화하기로 뜻을 모았다
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김진현 경북도의회 사무처장은 “지방의회의 역할이 점차 확대됨에 따라 입법지원 공무원의 전문성이 무엇보다 중요하다”며 “이번 워크숍이 실질적인 입법 역량을 강화하고, 의회 간 협력 기반을 더욱 공고히 하는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.

류정임 리포터
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