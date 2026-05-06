경북도의회, 예천 대창중학교 대상 ‘청소년의회교실’ 개최

3학년 36명, 의정활동 전 과정 체험하며 민주주의 이해 높여

이미지 확대 6일 열린 제130회 경북도의회 청소년의회교실(예천 대창중학교). 경북도의회 제공

세줄 요약 예천 대창중 학생 36명, 청소년의회교실 참여

본회의장서 일일 도의원 체험과 회의 진행

자유발언·조례안 처리로 의정 절차 학습

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경북도의회(의장 박성만)는 6일 의회 본회의장에서 예천 대창중학교 학생 36명이 참여한 가운데 ‘제130회 경북도의회 청소년의회교실’을 개최했다.청소년의회교실에 참여한 대창중학교 3학년 학생들은 일일 도의원으로서 실제 의정 운영 전 과정을 체험했다. 학생들은 지역 주요 정책이 결정되는 본회의장에서 의사일정에 따른 회의를 직접 진행하며, 지방의회의 기능과 역할을 심도 있게 이해하는 기회를 가졌다.또한 학생들은 ▲학교 가는 길이 위험해요 ▲청소년 스마트폰 및 사이버 도박 중독 문제입니다 ▲돈 안 내고 안전하게 놀 수 있는 ‘청소년 전용 공간’이 부족해요 ▲중학생 우울증과 스트레스, 학교 밖 상담센터가 필요해요 ▲청소년의 건강한 식습관 등의 주제로 3분 자유발언에 이어 ▲교내 CCTV 설치에 관한 조례안 ▲청소년 스마트폰·사이버 도박 중독 예방 및 치료 조례안 ▲청소년 생활 체육 공간 무료 개방 및 신체 건강 증진 조례안 등 전체 5건의 안건을 상정·처리했다.이들은 서로의 의견을 존중하며 논리적으로 토론하는 과정을 통해 민주주의의 기본 원리와 책임 있는 의사결정의 중요성을 체득하는 시간을 가졌다.이날 참여한 한 학생은 “의회에서 직접 안건을 발의하고 토론해 보니 정책이 여러 의견을 거쳐 결정된다는 과정을 이해할 수 있었다”며 “후배들에게도 꼭 추천하고 싶다”고 소감을 밝혔다.경북도의회 청소년의회교실은 2014년부터 운영되어 왔으며, 올해 4월까지 총 129개 학교, 5340여명의 학생들이 참여했다.경북도의회는 앞으로도 청소년들이 의정활동을 보다 쉽게 이해하고 직접 참여할 수 있는 교육 기회를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다. 이를 통해 미래 세대의 주인공인 청소년들이 성숙한 민주시민 의식을 함양할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.류정임 리포터