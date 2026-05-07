응급환자 모호한 말 의학용어로 바꾸는 AI 개발

칠곡경북대병원 김창호 교수팀

다급한 증상 때 골든타임 확보

오답학습 기법 통해 정교함 높여

이미지 확대 김창호 칠곡경북대병원 응급의학과 교수.

칠곡경북대병원 제공

2026-05-07 18면

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대구 칠곡경북대병원 의료진이 응급환자의 다급한 증상 호소를 전문 의학 용어로 변환해주는 인공지능(AI) 모델을 개발해 눈길을 끈다.6일 칠곡경북대병원에 따르면 김창호 응급의학과 교수 연구팀은 응급 현장에서 환자의 모호한 표현을 표준 의학 용어로 실시간 변환해주는 AI 모델 ‘심토매치’(SymptoMatch)를 개발했다.연구는 환자의 주관적인 일상 표현을 신속하고 정확한 표준 의학 용어로 변환해 골든타임을 확보하고자 칠곡경북대병원을 중심으로 경북대, 조선대병원, 중앙응급의료센터 등이 협력해 진행했다. 응급 현장에서 환자들은 ‘가슴이 조인다’거나 ‘땅이 솟아오르는 것 같다’고 하는 등 모호한 표현을 쓰는 경우가 많다. 이를 ‘흉통’이나 ‘현훈’ 등 의료진이 쓰는 의학 용어로 바꾸는 것은 중증도 판단과 처치 속도를 결정하는 핵심 요소다.이에 연구팀은 실제 응급실 기록(EMR)과 통합 의학 언어 시스템(UMLS)을 기반으로 6만여 건의 고도화된 한국어 의료 데이터를 구축했다. 특히 환자의 표현과 의학 용어를 상호 예측해 학습하는 양방향 학습과 미세한 증상 차이를 식별하는 오답 학습 기법을 통해 정교함을 더했다.칠곡경북대병원은 이 같은 연구 성과를 의료 AI 전문 기업인 빔웍스와 협력해 대구소방안전센터에 실제 적용했다. 현장에서 구급대원은 환자의 호소를 입력하면 AI가 이를 즉시 표준 의학 용어로 바꿔 초기 판단을 돕는 실무 보조 도구로 활용하고 있다. 김 교수는 “이번 연구는 환자의 다양한 임상적 표현을 AI를 통해 정교한 컴퓨터 언어로 구현해낼 수 있음을 보여준 중요한 시도”라며 “병원과 학교, 기업 간 긴밀한 협력을 바탕으로 응급 의료 현장에서의 활용도를 높일 것”이라고 말했다.대구 민경석 기자